Программа передач НТВ на 19 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 19 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
19.06.2022
05:00 Посторонний
06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! 60+. Финал
23:00 Звезды сошлись
00:30 Основано на реальных событиях
03:25 Шаман. Новая угроза. «Гонки на выживание», 1-я и 2-я серии
04:49 Перерыв в вещании
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Шкатулка Альтерготта», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.