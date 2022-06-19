Программа передач НТВ на 19 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 19 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



19.06.2022



05:00 Посторонний

06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:15 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! 60+. Финал

23:00 Звезды сошлись

00:30 Основано на реальных событиях

03:25 Шаман. Новая угроза. «Гонки на выживание», 1-я и 2-я серии

04:49 Перерыв в вещании

04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Шкатулка Альтерготта», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.