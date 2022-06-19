Программа передач Пятого канала на 19 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 19 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
19.06.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Джокер
05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Черная метка
06:35 Улицы разбитых фонарей-3. Домовой
07:35 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Шалом, менты!»
08:35 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Шалом, менты!»
09:40 Один против всех. 1-я - 16-я серии
00:25 Идеальное преступление
02:00 Без особого риска
03:15 Нежданно-негаданно
В программе передач возможны изменения.