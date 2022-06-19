Программа передач ТНТ на 19 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 19 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



19.06.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я - 14-я серии

09:00 Перезагрузка. 509-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 6. 220-я - 242-я серии

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 202-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 45-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 353-я серия

01:30 Битва экстрасенсов. 356-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 101-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 4. 102-я серия

04:15 Comedy Баттл. 20-я серия



В программе передач возможны изменения.