Программа передач СТС на 19 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 19 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
19.06.2022
04:50 Воронины. Сезон 24. 19-я серия
05:15 Воронины. Сезон 24. 20-я серия
05:35 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия
06:05 Фиксики. Сигнализация
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:35 Лесная хроника
06:45 Три кота. Сладкая правда
06:50 Три кота. Сокровища Египта
06:55 Три кота
07:05 Три кота
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Талант Нудика
07:20 Три кота. Теннис с папой
07:25 Три кота. Маленькие гонки
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Грёза 3
07:45 Царевны. Лягушачий камень
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей«. «Ц»
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Хозяйка медной сковороды
10:10 Семья по-быстрому
12:40 Дора и Затерянный город
14:45 Тёмные отражения
16:55 Я - четвертый
19:00 Семейка Крудс
21:00 Боги Египта
23:35 Александр
02:50 Воронины. Сезон 24. 18-я - 22-я серии
04:45 Воронины. Сезон 11. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.