Программа передач СТС на 19 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 19 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



19.06.2022



04:50 Воронины. Сезон 24. 19-я серия

05:15 Воронины. Сезон 24. 20-я серия

05:35 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия

06:05 Фиксики. Сигнализация

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:35 Лесная хроника

06:45 Три кота. Сладкая правда

06:50 Три кота. Сокровища Египта

06:55 Три кота

07:05 Три кота

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Талант Нудика

07:20 Три кота. Теннис с папой

07:25 Три кота. Маленькие гонки

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Грёза 3

07:45 Царевны. Лягушачий камень

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей«. «Ц»

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Хозяйка медной сковороды

10:10 Семья по-быстрому

12:40 Дора и Затерянный город

14:45 Тёмные отражения

16:55 Я - четвертый

19:00 Семейка Крудс

21:00 Боги Египта

23:35 Александр

02:50 Воронины. Сезон 24. 18-я - 22-я серии

04:45 Воронины. Сезон 11. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.