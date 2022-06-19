Программа передач Матч ТВ на 19 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 19 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



19.06.2022



05:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Э. Дюкоте - А. Запителла. Ч. Чендлер - К. Кинг

06:00 Смешанные единоборства. One FC. К. Жи Нань - А. Миюр

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Матч-реванш

09:30 Спортландия

09:45 Адвокат дьявола

12:35 Новости

12:40 Все на Матч!

13:00 Регби. Чемпионат России. Финал. Прямой эфир

15:45 Все на Матч!

15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

17:15 Все на Матч!

17:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

18:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

20:15 Все на Матч!

20:45 Новости

20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Англия - Австрия. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:45 Кровью и потом: Анаболики

02:15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 500+

02:40 Большая вода Александра Попова

03:05 Второе дыхание. Игорь Григоренко

03:30 Новости

03:35 Неизведанная хоккейная Россия

04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Дельта» (Саратов)



В программе передач возможны изменения.