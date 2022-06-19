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Программа передач Матч ТВ на 19 июня 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 19 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

19.06.2022

05:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Э. Дюкоте - А. Запителла. Ч. Чендлер - К. Кинг
06:00 Смешанные единоборства. One FC. К. Жи Нань - А. Миюр
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Матч-реванш
09:30 Спортландия
09:45 Адвокат дьявола
12:35 Новости
12:40 Все на Матч!
13:00 Регби. Чемпионат России. Финал. Прямой эфир
15:45 Все на Матч!
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
18:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
20:15 Все на Матч!
20:45 Новости
20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Англия - Австрия. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:45 Кровью и потом: Анаболики
02:15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 500+
02:40 Большая вода Александра Попова
03:05 Второе дыхание. Игорь Григоренко
03:30 Новости
03:35 Неизведанная хоккейная Россия
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Дельта» (Саратов)

В программе передач возможны изменения.









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