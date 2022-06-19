Программа передач РЕН ТВ на 19 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 19 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



19.06.2022



05:00 Тайны Чапман

07:30 Приказано уничтожить

08:30 Новости

09:00 Приказано уничтожить

10:40 Скайлайн

12:30 Новости

13:00 Бегущий в лабиринте

15:10 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

16:30 Новости

17:00 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

18:20 «Команда «А»

19:30 Новости

20:00 «Команда «А»

21:00 По долгу службы

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.