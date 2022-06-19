Программа передач РЕН ТВ на 19 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 19 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
19.06.2022
05:00 Тайны Чапман
07:30 Приказано уничтожить
08:30 Новости
09:00 Приказано уничтожить
10:40 Скайлайн
12:30 Новости
13:00 Бегущий в лабиринте
15:10 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
16:30 Новости
17:00 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
18:20 «Команда «А»
19:30 Новости
20:00 «Команда «А»
21:00 По долгу службы
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.