Программа передач канала Звезда на 19 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 19 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
19.06.2022
23:50 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии
06:00 Фронт без флангов
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №105
11:30 Код доступа. Битва за Хартленд: НАТО против России
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом
13:00 Специальный репортаж
13:40 Освобождение
14:10 Снег и пепел. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Живи и помни
01:30 Матрос Чижик
03:00 Ордена Великой Победы
03:45 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.