Программа передач канала Звезда на 19 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 19 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



19.06.2022



23:50 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии

06:00 Фронт без флангов

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №105

11:30 Код доступа. Битва за Хартленд: НАТО против России

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом

13:00 Специальный репортаж

13:40 Освобождение

14:10 Снег и пепел. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Живи и помни

01:30 Матрос Чижик

03:00 Ордена Великой Победы

03:45 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.