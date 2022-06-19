Программа передач Золотая коллекция на 19 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 19 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



19.06.2022



04:25 Убить дракона

06:25 Испытатель

06:50 Самогонщики

07:05 Пес Барбос и необычный кросс

07:15 Сказка странствий

09:10 Александр Невский

11:05 Илья Муромец

12:50 Коммунист

14:45 Двойной обгон

16:20 «Командир «Счастливой «Щуки»

18:05 Девчата

19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:35 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

23:00 Воскресная премьера

02:15 Жестокий романс

04:30 Тот самый Мюнхгаузен



В телепрограмме передач возможны изменения.