Программа передач Золотая коллекция на 19 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 19 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
19.06.2022
04:25 Убить дракона
06:25 Испытатель
06:50 Самогонщики
07:05 Пес Барбос и необычный кросс
07:15 Сказка странствий
09:10 Александр Невский
11:05 Илья Муромец
12:50 Коммунист
14:45 Двойной обгон
16:20 «Командир «Счастливой «Щуки»
18:05 Девчата
19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:35 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
23:00 Воскресная премьера
02:15 Жестокий романс
04:30 Тот самый Мюнхгаузен
В телепрограмме передач возможны изменения.