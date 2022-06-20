Телепрограмма ТВ России на понедельник 20 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 20 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый

канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 20.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Заключение». 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Их звали травники

01:10 На пороге любви



ТВЦ



04:35 Юрий Гальцев. Обалдеть!

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Алексей Жарков. Эффект бабочки

09:00 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я серия

09:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 2-я серия

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

12:00 Академия. 41-я серия

12:50 Академия. 42-я серия

13:45 Мой герой. Николай Дроздов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 1-я серия

15:55 Спецы. 2-я серия

17:00 Месть брошенных жён

17:50 События

18:20 Петровка, 38

18:35 Женщина в беде. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Война памяти

23:05 Знак качества. Все для пикника

23:50 События. 25-й час

00:20 Расписные звезды

01:00 Звездные отчимы

01:40 Ракетчики на продажу

02:20 Осторожно, мошенники! Филькина грамота

02:45 Петровка, 38

03:00 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я серия

03:45 Женская версия. Дедушкина внучка. 2-я серия

04:40 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Шкатулка Альтерготта», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 2-я серия. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 2-я серия. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. ДНК из гроба

19:00 Сегодня

20:00 Под защитой. 1-я - 3-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:25 Пёс-2. Плохая примета

00:20 Пёс-2. Любовница

01:15 Пёс-2. Коллекционер

02:10 Пёс-2. Охота

03:15 Шаман. Новая угроза. Третий лишний

04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Знак судьбы

06:10 Из жизни начальника уголовного розыска

07:50 Два долгих гудка в тумане

09:00 Известия

09:30 Два долгих гудка в тумане

09:55 Белая стрела

11:55 Белая стрела. Возмездие. 1-я серия

12:55 Белая стрела. Возмездие. 2-я серия

13:00 Известия

13:30 Белая стрела. Возмездие. 2-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Варяг

19:00 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки

20:00 След. Кровь от крови

20:50 След. Наследник

21:35 След. Страх оценки

22:20 След. Ангел тьмы

23:10 Свои-3. Ребус

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Я знаю, что вы сделали

01:15 След. Последний заказ

02:05 След. Выгодная партия

02:40 След. Гость из прошлого

03:20 Детективы. Сватовство

03:50 Детективы. Великий комбинатор

04:20 Детективы. Свет в окошке



Домашний



05:00 Лаборатория любви

06:30 Лаборатория любви. Уроки французского

06:40 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Неидеальный отец». «Один на миллион»

13:25 Порча. Морок

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Дочки-матери

15:05 Возмездие. 1-я - 4-я серии

19:00 Бедная Саша. 1-я - 4-я серии

22:25 Порча. Морок

23:00 Знахарка

23:30 Верну любимого. Дочки-матери

00:05 Понять. Простить. «Неидеальный отец». «Один на миллион»

01:05 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



ТНТ



04:15 Comedy Баттл. 20-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 185-я - 192-я серии

13:00 СашаТаня. 79-я - 88-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. 1-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. 2-я серия

20:00 Детективное агентство Мухича. 1-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 2-я серия

21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 17-я серия

21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 18-я серия

21:50 Жуки. 6-я - 8-я серии

23:00 Люси

00:45 Взрывная блондинка

02:40 Такое кино! 424-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия

03:50 Comedy Баттл. 21-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 11. 1-я серия

05:05 Воронины. Сезон 11. 2-я серия

05:30 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия

06:05 Три кота

06:10 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 7. 18-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 7. 19-я серия

10:00 Стюарт Литтл

11:45 Смывайся!

13:20 Подводная братва

15:05 Семейка Крудс

17:05 Боги Египта

19:35 Лига справедливости

22:00 Регби. 1-я серия - «Приют отверженных»

22:45 Регби. 2-я серия - «Чемпионка России»

23:40 Миссия невыполнима: Последствия

02:25 Воронины. Сезон 11. 1-я - 7-я серии



Матч ТВ



05:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Застывшие депеши

15:00 Новости

15:05 Застывшие депеши

16:05 Все на Матч!

17:00 Новости

17:05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо

18:00 Нас не стереть!

19:20 Громко

20:25 Новости

20:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«. Прямой эфир из Москвы

22:30 Все на Матч!

23:10 Есть тема!

23:30 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - Дж. Эмметт

00:50 Спортивный детектив. Повелитель времени

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Омаха Харт»

02:50 Андрей Аршавин меняет профессию

03:15 Диалоги о рыбалке

03:45 Самые сильные

04:10 Нас не стереть!



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хищники

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Неизвестная история

00:30 Криминальное чтиво

03:10 Четыре комнаты

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:45 Снег и пепел. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:35 Семнадцать мгновений весны. 4-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Спутники. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Спутники. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Дэн Сяопин. Китайское экономическое чудо

23:05 Дважды рожденный

00:40 Шел четвертый год войны...

02:00 Провал Канариса

02:50 Легендарные полководцы. Петр Румянцев

03:30 Хроника Победы

03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



04:30 Тот самый Мюнхгаузен

06:40 Испытатель

07:05 Снежные дорожки

07:15 Гуси-лебеди

07:35 Дед Мороз и лето

08:00 Дюймовочка

08:35 Загадка Эндхауза

10:25 Не может быть!

12:05 Москва слезам не верит

14:50 Пять вечеров

16:40 Единственная

18:25 Тайны следствия-2. «Суббота, 15 часов», 1-я и 2-я серии

20:05 Три тополя на Плющихе

21:30 На ясный огонь

23:05 Еще раз про любовь

00:50 Мимино

02:20 Афоня

03:50 Девчата



Время начала передач - московское.



















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