Телепрограмма ТВ России на понедельник 20 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 20 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый
канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 20.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Заключение». 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Их звали травники
01:10 На пороге любви
ТВЦ
04:35 Юрий Гальцев. Обалдеть!
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Алексей Жарков. Эффект бабочки
09:00 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я серия
09:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 2-я серия
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
12:00 Академия. 41-я серия
12:50 Академия. 42-я серия
13:45 Мой герой. Николай Дроздов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 1-я серия
15:55 Спецы. 2-я серия
17:00 Месть брошенных жён
17:50 События
18:20 Петровка, 38
18:35 Женщина в беде. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Война памяти
23:05 Знак качества. Все для пикника
23:50 События. 25-й час
00:20 Расписные звезды
01:00 Звездные отчимы
01:40 Ракетчики на продажу
02:20 Осторожно, мошенники! Филькина грамота
02:45 Петровка, 38
03:00 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я серия
03:45 Женская версия. Дедушкина внучка. 2-я серия
04:40 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Шкатулка Альтерготта», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 2-я серия. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 2-я серия. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. ДНК из гроба
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 1-я - 3-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Пёс-2. Плохая примета
00:20 Пёс-2. Любовница
01:15 Пёс-2. Коллекционер
02:10 Пёс-2. Охота
03:15 Шаман. Новая угроза. Третий лишний
04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Знак судьбы
06:10 Из жизни начальника уголовного розыска
07:50 Два долгих гудка в тумане
09:00 Известия
09:30 Два долгих гудка в тумане
09:55 Белая стрела
11:55 Белая стрела. Возмездие. 1-я серия
12:55 Белая стрела. Возмездие. 2-я серия
13:00 Известия
13:30 Белая стрела. Возмездие. 2-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Варяг
19:00 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки
20:00 След. Кровь от крови
20:50 След. Наследник
21:35 След. Страх оценки
22:20 След. Ангел тьмы
23:10 Свои-3. Ребус
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Я знаю, что вы сделали
01:15 След. Последний заказ
02:05 След. Выгодная партия
02:40 След. Гость из прошлого
03:20 Детективы. Сватовство
03:50 Детективы. Великий комбинатор
04:20 Детективы. Свет в окошке
Домашний
05:00 Лаборатория любви
06:30 Лаборатория любви. Уроки французского
06:40 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Неидеальный отец». «Один на миллион»
13:25 Порча. Морок
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Дочки-матери
15:05 Возмездие. 1-я - 4-я серии
19:00 Бедная Саша. 1-я - 4-я серии
22:25 Порча. Морок
23:00 Знахарка
23:30 Верну любимого. Дочки-матери
00:05 Понять. Простить. «Неидеальный отец». «Один на миллион»
01:05 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
ТНТ
04:15 Comedy Баттл. 20-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 185-я - 192-я серии
13:00 СашаТаня. 79-я - 88-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. 1-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. 2-я серия
20:00 Детективное агентство Мухича. 1-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 2-я серия
21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 17-я серия
21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 18-я серия
21:50 Жуки. 6-я - 8-я серии
23:00 Люси
00:45 Взрывная блондинка
02:40 Такое кино! 424-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия
03:50 Comedy Баттл. 21-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 11. 1-я серия
05:05 Воронины. Сезон 11. 2-я серия
05:30 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия
06:05 Три кота
06:10 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 7. 18-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 7. 19-я серия
10:00 Стюарт Литтл
11:45 Смывайся!
13:20 Подводная братва
15:05 Семейка Крудс
17:05 Боги Египта
19:35 Лига справедливости
22:00 Регби. 1-я серия - «Приют отверженных»
22:45 Регби. 2-я серия - «Чемпионка России»
23:40 Миссия невыполнима: Последствия
02:25 Воронины. Сезон 11. 1-я - 7-я серии
Матч ТВ
05:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Застывшие депеши
15:00 Новости
15:05 Застывшие депеши
16:05 Все на Матч!
17:00 Новости
17:05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо
18:00 Нас не стереть!
19:20 Громко
20:25 Новости
20:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«. Прямой эфир из Москвы
22:30 Все на Матч!
23:10 Есть тема!
23:30 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - Дж. Эмметт
00:50 Спортивный детектив. Повелитель времени
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Омаха Харт»
02:50 Андрей Аршавин меняет профессию
03:15 Диалоги о рыбалке
03:45 Самые сильные
04:10 Нас не стереть!
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хищники
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Неизвестная история
00:30 Криминальное чтиво
03:10 Четыре комнаты
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:45 Снег и пепел. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:35 Семнадцать мгновений весны. 4-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Спутники. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Спутники. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Дэн Сяопин. Китайское экономическое чудо
23:05 Дважды рожденный
00:40 Шел четвертый год войны...
02:00 Провал Канариса
02:50 Легендарные полководцы. Петр Румянцев
03:30 Хроника Победы
03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
04:30 Тот самый Мюнхгаузен
06:40 Испытатель
07:05 Снежные дорожки
07:15 Гуси-лебеди
07:35 Дед Мороз и лето
08:00 Дюймовочка
08:35 Загадка Эндхауза
10:25 Не может быть!
12:05 Москва слезам не верит
14:50 Пять вечеров
16:40 Единственная
18:25 Тайны следствия-2. «Суббота, 15 часов», 1-я и 2-я серии
20:05 Три тополя на Плющихе
21:30 На ясный огонь
23:05 Еще раз про любовь
00:50 Мимино
02:20 Афоня
03:50 Девчата
Время начала передач - московское.