Программа передач ТВЦ на 20 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 20 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



20.06.2022



04:35 Юрий Гальцев. Обалдеть!

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Алексей Жарков. Эффект бабочки

09:00 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я серия

09:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 2-я серия

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

12:00 Академия. 41-я серия

12:50 Академия. 42-я серия

13:45 Мой герой. Николай Дроздов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 1-я серия

15:55 Спецы. 2-я серия

17:00 Месть брошенных жён

17:50 События

18:20 Петровка, 38

18:35 Женщина в беде. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Война памяти

23:05 Знак качества. Все для пикника

23:50 События. 25-й час

00:20 Расписные звезды

01:00 Звездные отчимы

01:40 Ракетчики на продажу

02:20 Осторожно, мошенники! Филькина грамота

02:45 Петровка, 38

03:00 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я серия

03:45 Женская версия. Дедушкина внучка. 2-я серия

04:40 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут



В программе передач возможны изменения.