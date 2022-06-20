Программа передач ТВЦ на 20 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 20 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
20.06.2022
04:35 Юрий Гальцев. Обалдеть!
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Алексей Жарков. Эффект бабочки
09:00 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я серия
09:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 2-я серия
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
12:00 Академия. 41-я серия
12:50 Академия. 42-я серия
13:45 Мой герой. Николай Дроздов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 1-я серия
15:55 Спецы. 2-я серия
17:00 Месть брошенных жён
17:50 События
18:20 Петровка, 38
18:35 Женщина в беде. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Война памяти
23:05 Знак качества. Все для пикника
23:50 События. 25-й час
00:20 Расписные звезды
01:00 Звездные отчимы
01:40 Ракетчики на продажу
02:20 Осторожно, мошенники! Филькина грамота
02:45 Петровка, 38
03:00 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я серия
03:45 Женская версия. Дедушкина внучка. 2-я серия
04:40 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут
В программе передач возможны изменения.