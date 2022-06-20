Программа передач НТВ на 20 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 20 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



20.06.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Шкатулка Альтерготта», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 2-я серия. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 2-я серия. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. ДНК из гроба

19:00 Сегодня

20:00 Под защитой. 1-я - 3-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:25 Пёс-2. Плохая примета

00:20 Пёс-2. Любовница

01:15 Пёс-2. Коллекционер

02:10 Пёс-2. Охота

03:15 Шаман. Новая угроза. Третий лишний

04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения



В программе передач возможны изменения.