Программа передач НТВ на 20 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 20 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
20.06.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Шкатулка Альтерготта», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 2-я серия. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 2-я серия. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. ДНК из гроба
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 1-я - 3-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Пёс-2. Плохая примета
00:20 Пёс-2. Любовница
01:15 Пёс-2. Коллекционер
02:10 Пёс-2. Охота
03:15 Шаман. Новая угроза. Третий лишний
04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения
В программе передач возможны изменения.