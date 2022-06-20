Программа передач Пятого канала на 20 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 20 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



20.06.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Знак судьбы

06:10 Из жизни начальника уголовного розыска

07:50 Два долгих гудка в тумане

09:00 Известия

09:30 Два долгих гудка в тумане

09:55 Белая стрела

11:55 Белая стрела. Возмездие. 1-я серия

12:55 Белая стрела. Возмездие. 2-я серия

13:00 Известия

13:30 Белая стрела. Возмездие. 2-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Варяг

19:00 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки

20:00 След. Кровь от крови

20:50 След. Наследник

21:35 След. Страх оценки

22:20 След. Ангел тьмы

23:10 Свои-3. Ребус

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Я знаю, что вы сделали

01:15 След. Последний заказ

02:05 След. Выгодная партия

02:40 След. Гость из прошлого

03:20 Детективы. Сватовство

03:50 Детективы. Великий комбинатор

04:20 Детективы. Свет в окошке



В программе передач возможны изменения.