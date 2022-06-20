Программа передач Пятого канала на 20 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 20 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
20.06.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Знак судьбы
06:10 Из жизни начальника уголовного розыска
07:50 Два долгих гудка в тумане
09:00 Известия
09:30 Два долгих гудка в тумане
09:55 Белая стрела
11:55 Белая стрела. Возмездие. 1-я серия
12:55 Белая стрела. Возмездие. 2-я серия
13:00 Известия
13:30 Белая стрела. Возмездие. 2-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Варяг
19:00 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки
20:00 След. Кровь от крови
20:50 След. Наследник
21:35 След. Страх оценки
22:20 След. Ангел тьмы
23:10 Свои-3. Ребус
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Я знаю, что вы сделали
01:15 След. Последний заказ
02:05 След. Выгодная партия
02:40 След. Гость из прошлого
03:20 Детективы. Сватовство
03:50 Детективы. Великий комбинатор
04:20 Детективы. Свет в окошке
В программе передач возможны изменения.