Программа передач Домашний на 20 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 20 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
20.06.2022
05:00 Лаборатория любви
06:30 Лаборатория любви. Уроки французского
06:40 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Неидеальный отец». «Один на миллион»
13:25 Порча. Морок
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Дочки-матери
15:05 Возмездие. 1-я - 4-я серии
19:00 Бедная Саша. 1-я - 4-я серии
22:25 Порча. Морок
23:00 Знахарка
23:30 Верну любимого. Дочки-матери
00:05 Понять. Простить. «Неидеальный отец». «Один на миллион»
01:05 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.