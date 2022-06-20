Программа передач Домашний на 20 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 20 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



20.06.2022



05:00 Лаборатория любви

06:30 Лаборатория любви. Уроки французского

06:40 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Неидеальный отец». «Один на миллион»

13:25 Порча. Морок

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Дочки-матери

15:05 Возмездие. 1-я - 4-я серии

19:00 Бедная Саша. 1-я - 4-я серии

22:25 Порча. Морок

23:00 Знахарка

23:30 Верну любимого. Дочки-матери

00:05 Понять. Простить. «Неидеальный отец». «Один на миллион»

01:05 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.