Программа передач ТНТ на 20 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 20 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



20.06.2022



04:15 Comedy Баттл. 20-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 185-я - 192-я серии

13:00 СашаТаня. 79-я - 88-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. 1-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. 2-я серия

20:00 Детективное агентство Мухича. 1-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 2-я серия

21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 17-я серия

21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 18-я серия

21:50 Жуки. 6-я - 8-я серии

23:00 Люси

00:45 Взрывная блондинка

02:40 Такое кино! 424-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия

03:50 Comedy Баттл. 21-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия



В программе передач возможны изменения.