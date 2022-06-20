Программа передач ТНТ на 20 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 20 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
20.06.2022
04:15 Comedy Баттл. 20-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 185-я - 192-я серии
13:00 СашаТаня. 79-я - 88-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. 1-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. 2-я серия
20:00 Детективное агентство Мухича. 1-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 2-я серия
21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 17-я серия
21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 18-я серия
21:50 Жуки. 6-я - 8-я серии
23:00 Люси
00:45 Взрывная блондинка
02:40 Такое кино! 424-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия
03:50 Comedy Баттл. 21-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия
В программе передач возможны изменения.