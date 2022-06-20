Программа передач СТС на 20 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 20 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



20.06.2022



04:45 Воронины. Сезон 11. 1-я серия

05:05 Воронины. Сезон 11. 2-я серия

05:30 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия

06:05 Три кота

06:10 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 7. 18-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 7. 19-я серия

10:00 Стюарт Литтл

11:45 Смывайся!

13:20 Подводная братва

15:05 Семейка Крудс

17:05 Боги Египта

19:35 Лига справедливости

22:00 Регби. 1-я серия - «Приют отверженных»

22:45 Регби. 2-я серия - «Чемпионка России»

23:40 Миссия невыполнима: Последствия

02:25 Воронины. Сезон 11. 1-я - 7-я серии



В программе передач возможны изменения.