Программа передач СТС на 20 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 20 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
20.06.2022
04:45 Воронины. Сезон 11. 1-я серия
05:05 Воронины. Сезон 11. 2-я серия
05:30 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия
06:05 Три кота
06:10 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 7. 18-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 7. 19-я серия
10:00 Стюарт Литтл
11:45 Смывайся!
13:20 Подводная братва
15:05 Семейка Крудс
17:05 Боги Египта
19:35 Лига справедливости
22:00 Регби. 1-я серия - «Приют отверженных»
22:45 Регби. 2-я серия - «Чемпионка России»
23:40 Миссия невыполнима: Последствия
02:25 Воронины. Сезон 11. 1-я - 7-я серии
В программе передач возможны изменения.