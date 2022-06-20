Программа передач Матч ТВ на 20 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 20 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
20.06.2022
05:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Застывшие депеши
15:00 Новости
15:05 Застывшие депеши
16:05 Все на Матч!
17:00 Новости
17:05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо
18:00 Нас не стереть!
19:20 Громко
20:25 Новости
20:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«. Прямой эфир из Москвы
22:30 Все на Матч!
23:10 Есть тема!
23:30 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - Дж. Эмметт
00:50 Спортивный детектив. Повелитель времени
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Омаха Харт»
02:50 Андрей Аршавин меняет профессию
03:15 Диалоги о рыбалке
03:45 Самые сильные
04:10 Нас не стереть!
В программе передач возможны изменения.