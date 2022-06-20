Программа передач Матч ТВ на 20 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 20 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



20.06.2022



05:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Застывшие депеши

15:00 Новости

15:05 Застывшие депеши

16:05 Все на Матч!

17:00 Новости

17:05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо

18:00 Нас не стереть!

19:20 Громко

20:25 Новости

20:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«. Прямой эфир из Москвы

22:30 Все на Матч!

23:10 Есть тема!

23:30 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - Дж. Эмметт

00:50 Спортивный детектив. Повелитель времени

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Омаха Харт»

02:50 Андрей Аршавин меняет профессию

03:15 Диалоги о рыбалке

03:45 Самые сильные

04:10 Нас не стереть!



В программе передач возможны изменения.