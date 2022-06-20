Программа передач канала Звезда на 20 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 20 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
20.06.2022
03:45 Снег и пепел. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:35 Семнадцать мгновений весны. 4-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Спутники. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Спутники. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Дэн Сяопин. Китайское экономическое чудо
23:05 Дважды рожденный
00:40 Шел четвертый год войны...
02:00 Провал Канариса
02:50 Легендарные полководцы. Петр Румянцев
03:30 Хроника Победы
03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.