Программа передач канала Звезда на 20 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 20 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



20.06.2022



03:45 Снег и пепел. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:35 Семнадцать мгновений весны. 4-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Спутники. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Спутники. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Дэн Сяопин. Китайское экономическое чудо

23:05 Дважды рожденный

00:40 Шел четвертый год войны...

02:00 Провал Канариса

02:50 Легендарные полководцы. Петр Румянцев

03:30 Хроника Победы

03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.