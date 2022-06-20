Программа передач Золотая коллекция на 20 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 20 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
20.06.2022
04:30 Тот самый Мюнхгаузен
06:40 Испытатель
07:05 Снежные дорожки
07:15 Гуси-лебеди
07:35 Дед Мороз и лето
08:00 Дюймовочка
08:35 Загадка Эндхауза
10:25 Не может быть!
12:05 Москва слезам не верит
14:50 Пять вечеров
16:40 Единственная
18:25 Тайны следствия-2. «Суббота, 15 часов», 1-я и 2-я серии
20:05 Три тополя на Плющихе
21:30 На ясный огонь
23:05 Еще раз про любовь
00:50 Мимино
02:20 Афоня
03:50 Девчата
В телепрограмме передач возможны изменения.