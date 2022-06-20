Программа передач Золотая коллекция на 20 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 20 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



20.06.2022



04:30 Тот самый Мюнхгаузен

06:40 Испытатель

07:05 Снежные дорожки

07:15 Гуси-лебеди

07:35 Дед Мороз и лето

08:00 Дюймовочка

08:35 Загадка Эндхауза

10:25 Не может быть!

12:05 Москва слезам не верит

14:50 Пять вечеров

16:40 Единственная

18:25 Тайны следствия-2. «Суббота, 15 часов», 1-я и 2-я серии

20:05 Три тополя на Плющихе

21:30 На ясный огонь

23:05 Еще раз про любовь

00:50 Мимино

02:20 Афоня

03:50 Девчата



В телепрограмме передач возможны изменения.