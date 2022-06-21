Телепрограмма ТВ России на вторник 21 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 21 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 21.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Заключение». 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Война за память

01:45 Сорокапятка

04:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского



ТВЦ



04:40 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут

05:20 Мой герой. Николай Дроздов

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Всадник без головы

08:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я серия

09:45 Женская версия. Дедушкина внучка. 4-я серия

10:40 Виктор Проскурин. Бей первым!

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 43-я серия

12:50 Академия. 44-я серия

13:45 Мой герой. Виктор Салтыков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Спецы. 3-я серия

16:05 Спецы. 4-я серия

17:00 Охотницы на миллионеров

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Женщина в беде 2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества

23:50 События. 25-й час

00:20 90-е. Криминальные жены

01:05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы

01:45 Три генерала - три судьбы

02:25 Осторожно, мошенники! Диета к лету

02:50 Петровка, 38

03:05 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я серия

03:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 4-я серия

04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения

05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Финальный аккорд

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии. «Учебка для киллеров», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии. «Учебка для киллеров», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Мертвая живая дочь?

19:00 Сегодня

20:00 Под защитой. 4-я - 6-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:25 Пёс-2. Казино ритуальных услуг

00:20 Пёс-2. Скованные

01:15 Пёс-2. Раненый зверь

02:10 Пёс-2. Кукловод

03:10 Их нравы

03:30 Шаман. Новая угроза. «Выгодное предложение», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Без права на ошибку. 4-я серия

09:55 Белая стрела. Возмездие. 6-я - 9-я серии

13:00 Известия

13:30 Белая стрела. Возмездие. 9-я - 12-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Хабар

19:00 Морские дьяволы-3. Опора

19:55 След. Яблочкин раздора

20:50 След. Чужие грехи

21:40 След. Социальный лифт

22:20 След. Беспризорник

23:10 Свои-3. Рука возмездия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Бабушка № 6

01:20 След. Золото скифов

02:05 След. Мертвый час

02:45 След. Кусок жизни

03:25 Детективы. Привет с вершины гор

03:55 Детективы. Без памяти

04:30 Детективы. Потеряшка



Домашний



02:50 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Ничего личного«. «Недоверчивая»

13:20 Порча. В пламени свечи

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Только мой

15:00 Ноты любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Бедная Саша. 5-я - 8-я серии

22:15 Порча. В пламени свечи

22:50 Знахарка

23:25 Верну любимого. Только мой

00:00 Понять. Простить. «Ничего личного«. «Недоверчивая»

01:00 Тест на отцовство

02:45 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Модные игры. 1-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 193-я - 200-я серии

13:00 СашаТаня. 89-я - 98-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. 3-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. 4-я серия

20:00 Детективное агентство Мухича. 3-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 4-я серия

21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 19-я серия

21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 20-я серия

22:00 Жуки. 9-я серия

22:30 Жуки. 10-я серия

23:00 Анна

01:20 Забирая жизни

03:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 19-я серия

04:10 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 14-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 11. 7-я серия

05:10 Воронины. Сезон 11. 8-я серия

05:30 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 79-я серия

06:05 Три кота. Кто виноват?

06:10 Три кота. Как мыть лапки

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 26-я серия

09:35 ПроСТО кухня. Сезон 10. 3-я серия

10:00 Уральские пельмени. #бабушкиннубук

10:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 16-я - 21-я серии

13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 3-я серии

15:10 Смывайся!

16:55 Лига справедливости

19:10 Первому игроку приготовиться

22:00 Регби. Андердоги

23:00 Регби. Что наша жизнь

23:55 «Кино в деталях« с Фёдором Бондарчуком

00:55 Александр

03:55 Воронины. Сезон 11. 6-я - 8-я серии



Матч ТВ



04:10 Нас не стереть!

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

13:00 Застывшие депеши

15:00 Новости

15:05 Застывшие депеши

16:05 Все на Кубок PARI Премьер!

17:00 Новости

17:05 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор

18:00 Нас не стереть!

19:20 Новости

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - ФК «ПАРИ НН». Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

22:55 Есть тема!

23:15 Несломленный

01:55 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» - «Остин Акустик»

02:55 Андрей Аршавин меняет профессию

03:20 Диалоги о рыбалке

03:45 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

04:10 Нас не стереть!



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Морской бой

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Игла

01:05 Асса

03:40 Тайны Чапман

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:55 Без правил. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение

09:45 Семнадцать мгновений весны. 5-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Спутники. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Спутники. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Великая Отечественная в хронике ТАСС

23:25 Улика из прошлого. Бегство

00:10 Обыкновенный фашизм

02:25 Оружие Победы

03:30 Литургия в Главном храме Вооруженных Сил РФ по погибшим в ВОВ

03:45 Мемориальная акция «Свеча памяти»

04:50 Неизвестная война. Великая Отечественная



Мосфильм. Золотая коллекция



03:50 Девчата

05:20 Тайны следствия-2. «Суббота, 15 часов», 1-я и 2-я серии

06:50 Жених с того света

07:45 Золушка

08:00 Как грибы с Горохом воевали

08:20 Каникулы Бонифация

08:45 Сердца четырех

10:30 Гараж

12:15 Покровские ворота

14:50 Жена керосинщика

16:35 Дети Ванюшина

18:20 Тайны следствия-2. «Падение», 1-я и 2-я серии

20:00 Семь стариков и одна девушка

21:30 Добряки

23:00 Служили два товарища

00:45 Судьба человека

02:20 Фронт без флангов



Время начала передач - московское.



















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