Телепрограмма ТВ России на вторник 21 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 21 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 21.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Заключение». 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Война за память
01:45 Сорокапятка
04:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского
ТВЦ
04:40 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут
05:20 Мой герой. Николай Дроздов
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Всадник без головы
08:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я серия
09:45 Женская версия. Дедушкина внучка. 4-я серия
10:40 Виктор Проскурин. Бей первым!
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 43-я серия
12:50 Академия. 44-я серия
13:45 Мой герой. Виктор Салтыков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Спецы. 3-я серия
16:05 Спецы. 4-я серия
17:00 Охотницы на миллионеров
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Женщина в беде 2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества
23:50 События. 25-й час
00:20 90-е. Криминальные жены
01:05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы
01:45 Три генерала - три судьбы
02:25 Осторожно, мошенники! Диета к лету
02:50 Петровка, 38
03:05 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я серия
03:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 4-я серия
04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения
05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Финальный аккорд
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии. «Учебка для киллеров», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии. «Учебка для киллеров», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Мертвая живая дочь?
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 4-я - 6-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Пёс-2. Казино ритуальных услуг
00:20 Пёс-2. Скованные
01:15 Пёс-2. Раненый зверь
02:10 Пёс-2. Кукловод
03:10 Их нравы
03:30 Шаман. Новая угроза. «Выгодное предложение», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Без права на ошибку. 4-я серия
09:55 Белая стрела. Возмездие. 6-я - 9-я серии
13:00 Известия
13:30 Белая стрела. Возмездие. 9-я - 12-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Хабар
19:00 Морские дьяволы-3. Опора
19:55 След. Яблочкин раздора
20:50 След. Чужие грехи
21:40 След. Социальный лифт
22:20 След. Беспризорник
23:10 Свои-3. Рука возмездия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Бабушка № 6
01:20 След. Золото скифов
02:05 След. Мертвый час
02:45 След. Кусок жизни
03:25 Детективы. Привет с вершины гор
03:55 Детективы. Без памяти
04:30 Детективы. Потеряшка
Домашний
02:50 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Ничего личного«. «Недоверчивая»
13:20 Порча. В пламени свечи
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Только мой
15:00 Ноты любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Бедная Саша. 5-я - 8-я серии
22:15 Порча. В пламени свечи
22:50 Знахарка
23:25 Верну любимого. Только мой
00:00 Понять. Простить. «Ничего личного«. «Недоверчивая»
01:00 Тест на отцовство
02:45 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Модные игры. 1-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 193-я - 200-я серии
13:00 СашаТаня. 89-я - 98-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. 3-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. 4-я серия
20:00 Детективное агентство Мухича. 3-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 4-я серия
21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 19-я серия
21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 20-я серия
22:00 Жуки. 9-я серия
22:30 Жуки. 10-я серия
23:00 Анна
01:20 Забирая жизни
03:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 19-я серия
04:10 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 14-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 11. 7-я серия
05:10 Воронины. Сезон 11. 8-я серия
05:30 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 79-я серия
06:05 Три кота. Кто виноват?
06:10 Три кота. Как мыть лапки
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 26-я серия
09:35 ПроСТО кухня. Сезон 10. 3-я серия
10:00 Уральские пельмени. #бабушкиннубук
10:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 16-я - 21-я серии
13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 3-я серии
15:10 Смывайся!
16:55 Лига справедливости
19:10 Первому игроку приготовиться
22:00 Регби. Андердоги
23:00 Регби. Что наша жизнь
23:55 «Кино в деталях« с Фёдором Бондарчуком
00:55 Александр
03:55 Воронины. Сезон 11. 6-я - 8-я серии
Матч ТВ
04:10 Нас не стереть!
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
13:00 Застывшие депеши
15:00 Новости
15:05 Застывшие депеши
16:05 Все на Кубок PARI Премьер!
17:00 Новости
17:05 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор
18:00 Нас не стереть!
19:20 Новости
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - ФК «ПАРИ НН». Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
22:55 Есть тема!
23:15 Несломленный
01:55 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» - «Остин Акустик»
02:55 Андрей Аршавин меняет профессию
03:20 Диалоги о рыбалке
03:45 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
04:10 Нас не стереть!
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Морской бой
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Игла
01:05 Асса
03:40 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:55 Без правил. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение
09:45 Семнадцать мгновений весны. 5-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Спутники. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Спутники. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Великая Отечественная в хронике ТАСС
23:25 Улика из прошлого. Бегство
00:10 Обыкновенный фашизм
02:25 Оружие Победы
03:30 Литургия в Главном храме Вооруженных Сил РФ по погибшим в ВОВ
03:45 Мемориальная акция «Свеча памяти»
04:50 Неизвестная война. Великая Отечественная
Мосфильм. Золотая коллекция
03:50 Девчата
05:20 Тайны следствия-2. «Суббота, 15 часов», 1-я и 2-я серии
06:50 Жених с того света
07:45 Золушка
08:00 Как грибы с Горохом воевали
08:20 Каникулы Бонифация
08:45 Сердца четырех
10:30 Гараж
12:15 Покровские ворота
14:50 Жена керосинщика
16:35 Дети Ванюшина
18:20 Тайны следствия-2. «Падение», 1-я и 2-я серии
20:00 Семь стариков и одна девушка
21:30 Добряки
23:00 Служили два товарища
00:45 Судьба человека
02:20 Фронт без флангов
Время начала передач - московское.