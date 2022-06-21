Программа передач ТВЦ на 21 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 21 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
21.06.2022
04:40 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут
05:20 Мой герой. Николай Дроздов
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Всадник без головы
08:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я серия
09:45 Женская версия. Дедушкина внучка. 4-я серия
10:40 Виктор Проскурин. Бей первым!
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 43-я серия
12:50 Академия. 44-я серия
13:45 Мой герой. Виктор Салтыков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Спецы. 3-я серия
16:05 Спецы. 4-я серия
17:00 Охотницы на миллионеров
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Женщина в беде 2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества
23:50 События. 25-й час
00:20 90-е. Криминальные жены
01:05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы
01:45 Три генерала - три судьбы
02:25 Осторожно, мошенники! Диета к лету
02:50 Петровка, 38
03:05 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я серия
03:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 4-я серия
04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!
В программе передач возможны изменения.