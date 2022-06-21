Программа передач ТВЦ на 21 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 21 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



21.06.2022



04:40 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут

05:20 Мой герой. Николай Дроздов

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Всадник без головы

08:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я серия

09:45 Женская версия. Дедушкина внучка. 4-я серия

10:40 Виктор Проскурин. Бей первым!

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 43-я серия

12:50 Академия. 44-я серия

13:45 Мой герой. Виктор Салтыков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Спецы. 3-я серия

16:05 Спецы. 4-я серия

17:00 Охотницы на миллионеров

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Женщина в беде 2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества

23:50 События. 25-й час

00:20 90-е. Криминальные жены

01:05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы

01:45 Три генерала - три судьбы

02:25 Осторожно, мошенники! Диета к лету

02:50 Петровка, 38

03:05 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я серия

03:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 4-я серия

04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!



В программе передач возможны изменения.