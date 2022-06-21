Программа передач НТВ на 21 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 21 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
21.06.2022
04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения
05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Финальный аккорд
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии. «Учебка для киллеров», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии. «Учебка для киллеров», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Мертвая живая дочь?
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 4-я - 6-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Пёс-2. Казино ритуальных услуг
00:20 Пёс-2. Скованные
01:15 Пёс-2. Раненый зверь
02:10 Пёс-2. Кукловод
03:10 Их нравы
03:30 Шаман. Новая угроза. «Выгодное предложение», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.