Программа передач НТВ на 21 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 21 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



21.06.2022



04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения

05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Финальный аккорд

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии. «Учебка для киллеров», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии. «Учебка для киллеров», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Мертвая живая дочь?

19:00 Сегодня

20:00 Под защитой. 4-я - 6-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:25 Пёс-2. Казино ритуальных услуг

00:20 Пёс-2. Скованные

01:15 Пёс-2. Раненый зверь

02:10 Пёс-2. Кукловод

03:10 Их нравы

03:30 Шаман. Новая угроза. «Выгодное предложение», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.