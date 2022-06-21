Программа передач Пятого канала на 21 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 21 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
21.06.2022
05:00 Известия
05:30 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Без права на ошибку. 4-я серия
09:55 Белая стрела. Возмездие. 6-я - 9-я серии
13:00 Известия
13:30 Белая стрела. Возмездие. 9-я - 12-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Хабар
19:00 Морские дьяволы-3. Опора
19:55 След. Яблочкин раздора
20:50 След. Чужие грехи
21:40 След. Социальный лифт
22:20 След. Беспризорник
23:10 Свои-3. Рука возмездия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Бабушка № 6
01:20 След. Золото скифов
02:05 След. Мертвый час
02:45 След. Кусок жизни
03:25 Детективы. Привет с вершины гор
03:55 Детективы. Без памяти
04:30 Детективы. Потеряшка
В программе передач возможны изменения.