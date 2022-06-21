Программа передач Пятого канала на 21 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 21 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



21.06.2022



05:00 Известия

05:30 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Без права на ошибку. 4-я серия

09:55 Белая стрела. Возмездие. 6-я - 9-я серии

13:00 Известия

13:30 Белая стрела. Возмездие. 9-я - 12-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Хабар

19:00 Морские дьяволы-3. Опора

19:55 След. Яблочкин раздора

20:50 След. Чужие грехи

21:40 След. Социальный лифт

22:20 След. Беспризорник

23:10 Свои-3. Рука возмездия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Бабушка № 6

01:20 След. Золото скифов

02:05 След. Мертвый час

02:45 След. Кусок жизни

03:25 Детективы. Привет с вершины гор

03:55 Детективы. Без памяти

04:30 Детективы. Потеряшка



В программе передач возможны изменения.