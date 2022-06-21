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Программа передач Домашний на 21 июня 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 21 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

21.06.2022

02:50 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Ничего личного«. «Недоверчивая»
13:20 Порча. В пламени свечи
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Только мой
15:00 Ноты любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Бедная Саша. 5-я - 8-я серии
22:15 Порча. В пламени свечи
22:50 Знахарка
23:25 Верну любимого. Только мой
00:00 Понять. Простить. «Ничего личного«. «Недоверчивая»
01:00 Тест на отцовство
02:45 Давай разведёмся!

В телепрограмме возможны изменения.









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