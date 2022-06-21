Программа передач Домашний на 21 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 21 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



21.06.2022



02:50 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Ничего личного«. «Недоверчивая»

13:20 Порча. В пламени свечи

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Только мой

15:00 Ноты любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Бедная Саша. 5-я - 8-я серии

22:15 Порча. В пламени свечи

22:50 Знахарка

23:25 Верну любимого. Только мой

00:00 Понять. Простить. «Ничего личного«. «Недоверчивая»

01:00 Тест на отцовство

02:45 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.