Программа передач ТНТ на 21 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 21 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



21.06.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Модные игры. 1-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 193-я - 200-я серии

13:00 СашаТаня. 89-я - 98-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. 3-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. 4-я серия

20:00 Детективное агентство Мухича. 3-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 4-я серия

21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 19-я серия

21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 20-я серия

22:00 Жуки. 9-я серия

22:30 Жуки. 10-я серия

23:00 Анна

01:20 Забирая жизни

03:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 19-я серия

04:10 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 14-я серия



В программе передач возможны изменения.