Программа передач ТНТ на 21 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 21 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
21.06.2022
04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Модные игры. 1-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 193-я - 200-я серии
13:00 СашаТаня. 89-я - 98-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. 3-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. 4-я серия
20:00 Детективное агентство Мухича. 3-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 4-я серия
21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 19-я серия
21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 20-я серия
22:00 Жуки. 9-я серия
22:30 Жуки. 10-я серия
23:00 Анна
01:20 Забирая жизни
03:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 19-я серия
04:10 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 14-я серия
В программе передач возможны изменения.