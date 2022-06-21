Программа передач СТС на 21 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 21 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



21.06.2022



04:45 Воронины. Сезон 11. 7-я серия

05:10 Воронины. Сезон 11. 8-я серия

05:30 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 79-я серия

06:05 Три кота. Кто виноват?

06:10 Три кота. Как мыть лапки

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 26-я серия

09:35 ПроСТО кухня. Сезон 10. 3-я серия

10:00 Уральские пельмени. #бабушкиннубук

10:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 16-я - 21-я серии

13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 3-я серии

15:10 Смывайся!

16:55 Лига справедливости

19:10 Первому игроку приготовиться

22:00 Регби. Андердоги

23:00 Регби. Что наша жизнь

23:55 «Кино в деталях« с Фёдором Бондарчуком

00:55 Александр

03:55 Воронины. Сезон 11. 6-я - 8-я серии



В программе передач возможны изменения.