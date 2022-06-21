Программа передач СТС на 21 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 21 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
21.06.2022
04:45 Воронины. Сезон 11. 7-я серия
05:10 Воронины. Сезон 11. 8-я серия
05:30 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 79-я серия
06:05 Три кота. Кто виноват?
06:10 Три кота. Как мыть лапки
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 26-я серия
09:35 ПроСТО кухня. Сезон 10. 3-я серия
10:00 Уральские пельмени. #бабушкиннубук
10:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 16-я - 21-я серии
13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 3-я серии
15:10 Смывайся!
16:55 Лига справедливости
19:10 Первому игроку приготовиться
22:00 Регби. Андердоги
23:00 Регби. Что наша жизнь
23:55 «Кино в деталях« с Фёдором Бондарчуком
00:55 Александр
03:55 Воронины. Сезон 11. 6-я - 8-я серии
В программе передач возможны изменения.