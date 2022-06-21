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Программа передач Матч ТВ на 21 июня 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 21 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

21.06.2022

04:10 Нас не стереть!
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
13:00 Застывшие депеши
15:00 Новости
15:05 Застывшие депеши
16:05 Все на Кубок PARI Премьер!
17:00 Новости
17:05 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор
18:00 Нас не стереть!
19:20 Новости
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - ФК «ПАРИ НН». Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
22:55 Есть тема!
23:15 Несломленный
01:55 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» - «Остин Акустик»
02:55 Андрей Аршавин меняет профессию
03:20 Диалоги о рыбалке
03:45 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
04:10 Нас не стереть!

В программе передач возможны изменения.









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