Программа передач Матч ТВ на 21 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 21 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



21.06.2022



04:10 Нас не стереть!

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

13:00 Застывшие депеши

15:00 Новости

15:05 Застывшие депеши

16:05 Все на Кубок PARI Премьер!

17:00 Новости

17:05 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор

18:00 Нас не стереть!

19:20 Новости

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - ФК «ПАРИ НН». Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

22:55 Есть тема!

23:15 Несломленный

01:55 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» - «Остин Акустик»

02:55 Андрей Аршавин меняет профессию

03:20 Диалоги о рыбалке

03:45 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

04:10 Нас не стереть!



В программе передач возможны изменения.