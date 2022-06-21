Программа передач канала Звезда на 21 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 21 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



21.06.2022



03:55 Без правил. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение

09:45 Семнадцать мгновений весны. 5-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Спутники. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Спутники. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Великая Отечественная в хронике ТАСС

23:25 Улика из прошлого. Бегство

00:10 Обыкновенный фашизм

02:25 Оружие Победы

03:30 Литургия в Главном храме Вооруженных Сил РФ по погибшим в ВОВ

03:45 Мемориальная акция «Свеча памяти»

04:50 Неизвестная война. Великая Отечественная



В программе передач возможны изменения.