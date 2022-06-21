Программа передач канала Звезда на 21 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 21 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
21.06.2022
03:55 Без правил. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение
09:45 Семнадцать мгновений весны. 5-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Спутники. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Спутники. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Великая Отечественная в хронике ТАСС
23:25 Улика из прошлого. Бегство
00:10 Обыкновенный фашизм
02:25 Оружие Победы
03:30 Литургия в Главном храме Вооруженных Сил РФ по погибшим в ВОВ
03:45 Мемориальная акция «Свеча памяти»
04:50 Неизвестная война. Великая Отечественная
В программе передач возможны изменения.