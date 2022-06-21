Программа передач Золотая коллекция на 21 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 21 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



21.06.2022



03:50 Девчата

05:20 Тайны следствия-2. «Суббота, 15 часов», 1-я и 2-я серии

06:50 Жених с того света

07:45 Золушка

08:00 Как грибы с Горохом воевали

08:20 Каникулы Бонифация

08:45 Сердца четырех

10:30 Гараж

12:15 Покровские ворота

14:50 Жена керосинщика

16:35 Дети Ванюшина

18:20 Тайны следствия-2. «Падение», 1-я и 2-я серии

20:00 Семь стариков и одна девушка

21:30 Добряки

23:00 Служили два товарища

00:45 Судьба человека

02:20 Фронт без флангов



В телепрограмме передач возможны изменения.