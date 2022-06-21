Программа передач Золотая коллекция на 21 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 21 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
21.06.2022
03:50 Девчата
05:20 Тайны следствия-2. «Суббота, 15 часов», 1-я и 2-я серии
06:50 Жених с того света
07:45 Золушка
08:00 Как грибы с Горохом воевали
08:20 Каникулы Бонифация
08:45 Сердца четырех
10:30 Гараж
12:15 Покровские ворота
14:50 Жена керосинщика
16:35 Дети Ванюшина
18:20 Тайны следствия-2. «Падение», 1-я и 2-я серии
20:00 Семь стариков и одна девушка
21:30 Добряки
23:00 Служили два товарища
00:45 Судьба человека
02:20 Фронт без флангов
В телепрограмме передач возможны изменения.