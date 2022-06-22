Телепрограмма ТВ России на среду 22 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 22 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 22.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Заключение». 7-я серия
22:45 Крепость. 1-я и 2-я серии
00:30 «Парад побежденных«
01:20 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
04:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского
05:10 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского
01:10 Три дня лейтенанта Кравцова
ТВЦ
04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!
05:20 Мой герой. Виктор Салтыков
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. В бой идут одни старики
08:45 Женская версия. Ваше время и стекло. 1-я серия
09:35 Женская версия. Ваше время и стекло. 2-я серия
10:40 Евгений Весник. Обмануть судьбу
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 45-я серия
12:50 Академия. 46-я серия
13:45 Мой герой. Александр Лазарев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 5-я серия
16:05 Спецы. 6-я серия
17:00 Проклятые звёзды
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Женщина в беде 3. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 52-я серия
23:05 Прощание. Николай Крючков
23:50 События. 25-й час
00:20 Удар властью. Галина Старовойтова
01:00 Знак качества. Закуски
01:40 Остаться в Третьем рейхе. Лени Рифеншталь
02:25 Осторожно, мошенники! Строители-грабители
02:50 Петровка, 38
03:05 Женская версия. Ваше время и стекло. 1-я серия
03:50 Женская версия. Ваше время и стекло. 2-я серия
04:45 Евгений Весник. Обмануть судьбу
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-8. «Ответный удар», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Учебка для киллеров», 2-я серия. «Свободный дрейф», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Учебка для киллеров», 2-я серия. «Свободный дрейф», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Две мамы и один папа?
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 7-я - 9-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Брестская крепость
01:05 Поиск
01:50 Семь пар нечистых
03:10 Их нравы
03:30 Шаман. Новая угроза. «Шаман, шаман», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Живая история. Ленинградские истории. Ладога
05:50 Блокада. 1-я серия - «Лужский рубеж»
07:45 Блокада. «Пулковский меридиан», 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Блокада. «Пулковский меридиан«, 2-я серия
09:50 Блокада. 3-я серия - «Ленинградский метроном»
11:50 Блокада. 4-я серия - «Операция «Искра»
13:00 Известия
13:30 Блокада. 4-я серия - «Операция «Искра»
13:40 Орден. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Операция «Данаец»
18:55 Морские дьяволы-3. Черный ящик
19:55 След. Уроки ненависти
20:50 След. Синяя борода
21:30 След. Полиграф
22:20 След. Долг платежом красен
23:10 Свои-3. Незаконченный романс
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Охотники за удачей
01:20 След. Страх оценки
02:05 След. Ведьмино зелье
02:45 След. Ангел тьмы
03:25 Детективы. Пропала мама, кот и собака
03:55 Детективы. Восемнадцать плюс
04:25 Детективы. Дурная дача
Домашний
02:45 Давай разведёмся!
05:15 Пять ужинов
05:30 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Последствия вечеринки». «Ревнивая жена»
13:35 Порча. Мужнина порча
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Слепая любовь
15:15 Какой она была. 1-я - 4-я серии
19:00 Бедная Саша. 9-я - 12-я серии
22:35 Порча. Мужнина порча
23:10 Знахарка
23:45 Верну любимого. Слепая любовь
00:20 Понять. Простить. «Последствия вечеринки». «Ревнивая жена»
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
04:40 6 кадров
ТНТ
04:10 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 14-я серия
05:25 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 26-я серия
06:35 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 7-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Битва пикников. 9-я серия
09:00 Битва экстрасенсов. 205-я серия
10:30 Битва экстрасенсов. 207-я серия
12:00 Битва экстрасенсов. 208-я серия
13:30 Битва экстрасенсов. 210-я серия
15:30 Битва экстрасенсов. 214-я серия
17:00 Битва экстрасенсов. 215-я серия
18:30 Битва экстрасенсов. 216-я серия
20:00 Битва экстрасенсов. 218-я серия
21:30 Битва экстрасенсов. 219-я серия
23:00 Поступь хаоса
01:00 В сердце моря
03:00 Импровизация. Сезон 4. 105-я серия
03:45 Comedy Баттл. 22-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 11. 9-я серия
05:25 Воронины. Сезон 11. 10-я серия
05:50 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 84-я серия
06:05 Три кота. Аттракционы
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Три кота. Вперед в прошлое
07:15 Три кота. Желтая подводная лодка
07:25 Три кота
07:35 Три кота. Котята-шпионы
07:45 Три кота
07:50 Три кота. Мусор - не мусор
08:00 Три кота. Брызгалки
08:05 Три кота. Папа разбойник
08:10 Три кота. Старые вещи по-новому
08:15 Три кота. Котенок-принц
08:20 Три кота. Папин видеоблог
08:25 Три кота. Осьминожка
08:35 Три кота
08:40 Три кота
08:45 Три кота
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 10. 5-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 8. 1-я серия
10:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 4-я - 13-я серии
15:10 Подводная братва
16:55 Первому игроку приготовиться
19:40 Малыш на драйве
22:00 Регби. Сальто-мортале
23:00 Регби. Черт с тобой
00:00 Двадцать одно
02:25 Двойной просчет
04:00 Воронины. Сезон 11. 9-я - 11-я серии
Матч ТВ
04:10 Нас не стереть!
05:10 Несвободное падение. Елена Мухина
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - ФК «ПАРИ НН»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Застывшие депеши
15:00 Новости
15:05 Застывшие депеши
16:05 Все на Матч!
17:00 Новости
17:05 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Ж. Розенстрайк
18:00 Нас не стереть!
19:35 Специальный репортаж
19:55 Новости
20:00 Все на Матч!
20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Англия - Сербия. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:30 Есть тема!
23:50 Karate Combat-2022. Эпизод 1
01:25 Второе дыхание. Дмитрий Саутин
01:55 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Атланта Стим»
02:50 Андрей Аршавин меняет профессию
03:15 Диалоги о рыбалке
03:40 Самые сильные
04:05 Нас не стереть!
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 По долгу службы
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Приказано уничтожить
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:40 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
04:50 Неизвестная война. Великая Отечественная
08:00 Новости дня
08:05 Неизвестная война. Великая Отечественная
09:00 Новости дня
09:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
10:00 Новости дня
10:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
11:00 Новости дня
11:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
12:00 Новости дня
13:00 Марафон-концерт «Я помню«
15:00 Новости дня
15:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
16:00 Новости дня
16:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
17:00 Новости дня
17:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
18:00 Новости дня
18:15 Марафон-концерт «Я помню«
19:00 Новости дня
19:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
20:00 Новости дня
20:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
21:00 Новости дня
21:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
21:55 Вечер памяти «В сердце матери»
23:30 Неизвестная война. Великая Отечественная
04:00 Не забывай. 1-я и 2-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
05:00 Фронт за линией фронта
07:50 Фронт в тылу врага
10:45 Спокойный день в конце войны
11:20 Батальоны просят огня. 1-я - 4-я серии
16:25 Они сражались за Родину
19:10 Возмездие
21:30 Битва за Москву
03:35 Трактир на Пятницкой
Время начала передач - московское.