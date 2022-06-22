Телепрограмма ТВ России на среду 22 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 22 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 22.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Заключение». 7-я серия

22:45 Крепость. 1-я и 2-я серии

00:30 «Парад побежденных«

01:20 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



04:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского

05:10 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского

01:10 Три дня лейтенанта Кравцова



ТВЦ



04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!

05:20 Мой герой. Виктор Салтыков

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. В бой идут одни старики

08:45 Женская версия. Ваше время и стекло. 1-я серия

09:35 Женская версия. Ваше время и стекло. 2-я серия

10:40 Евгений Весник. Обмануть судьбу

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 45-я серия

12:50 Академия. 46-я серия

13:45 Мой герой. Александр Лазарев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 5-я серия

16:05 Спецы. 6-я серия

17:00 Проклятые звёзды

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Женщина в беде 3. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 52-я серия

23:05 Прощание. Николай Крючков

23:50 События. 25-й час

00:20 Удар властью. Галина Старовойтова

01:00 Знак качества. Закуски

01:40 Остаться в Третьем рейхе. Лени Рифеншталь

02:25 Осторожно, мошенники! Строители-грабители

02:50 Петровка, 38

03:05 Женская версия. Ваше время и стекло. 1-я серия

03:50 Женская версия. Ваше время и стекло. 2-я серия

04:45 Евгений Весник. Обмануть судьбу



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-8. «Ответный удар», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Учебка для киллеров», 2-я серия. «Свободный дрейф», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Учебка для киллеров», 2-я серия. «Свободный дрейф», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Две мамы и один папа?

19:00 Сегодня

20:00 Под защитой. 7-я - 9-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Брестская крепость

01:05 Поиск

01:50 Семь пар нечистых

03:10 Их нравы

03:30 Шаман. Новая угроза. «Шаман, шаман», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Живая история. Ленинградские истории. Ладога

05:50 Блокада. 1-я серия - «Лужский рубеж»

07:45 Блокада. «Пулковский меридиан», 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Блокада. «Пулковский меридиан«, 2-я серия

09:50 Блокада. 3-я серия - «Ленинградский метроном»

11:50 Блокада. 4-я серия - «Операция «Искра»

13:00 Известия

13:30 Блокада. 4-я серия - «Операция «Искра»

13:40 Орден. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Операция «Данаец»

18:55 Морские дьяволы-3. Черный ящик

19:55 След. Уроки ненависти

20:50 След. Синяя борода

21:30 След. Полиграф

22:20 След. Долг платежом красен

23:10 Свои-3. Незаконченный романс

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Охотники за удачей

01:20 След. Страх оценки

02:05 След. Ведьмино зелье

02:45 След. Ангел тьмы

03:25 Детективы. Пропала мама, кот и собака

03:55 Детективы. Восемнадцать плюс

04:25 Детективы. Дурная дача



Домашний



02:45 Давай разведёмся!

05:15 Пять ужинов

05:30 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Последствия вечеринки». «Ревнивая жена»

13:35 Порча. Мужнина порча

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Слепая любовь

15:15 Какой она была. 1-я - 4-я серии

19:00 Бедная Саша. 9-я - 12-я серии

22:35 Порча. Мужнина порча

23:10 Знахарка

23:45 Верну любимого. Слепая любовь

00:20 Понять. Простить. «Последствия вечеринки». «Ревнивая жена»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

04:40 6 кадров



ТНТ



04:10 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 14-я серия

05:25 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 26-я серия

06:35 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 7-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Битва пикников. 9-я серия

09:00 Битва экстрасенсов. 205-я серия

10:30 Битва экстрасенсов. 207-я серия

12:00 Битва экстрасенсов. 208-я серия

13:30 Битва экстрасенсов. 210-я серия

15:30 Битва экстрасенсов. 214-я серия

17:00 Битва экстрасенсов. 215-я серия

18:30 Битва экстрасенсов. 216-я серия

20:00 Битва экстрасенсов. 218-я серия

21:30 Битва экстрасенсов. 219-я серия

23:00 Поступь хаоса

01:00 В сердце моря

03:00 Импровизация. Сезон 4. 105-я серия

03:45 Comedy Баттл. 22-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 11. 9-я серия

05:25 Воронины. Сезон 11. 10-я серия

05:50 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 84-я серия

06:05 Три кота. Аттракционы

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Три кота. Вперед в прошлое

07:15 Три кота. Желтая подводная лодка

07:25 Три кота

07:35 Три кота. Котята-шпионы

07:45 Три кота

07:50 Три кота. Мусор - не мусор

08:00 Три кота. Брызгалки

08:05 Три кота. Папа разбойник

08:10 Три кота. Старые вещи по-новому

08:15 Три кота. Котенок-принц

08:20 Три кота. Папин видеоблог

08:25 Три кота. Осьминожка

08:35 Три кота

08:40 Три кота

08:45 Три кота

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 10. 5-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 8. 1-я серия

10:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 4-я - 13-я серии

15:10 Подводная братва

16:55 Первому игроку приготовиться

19:40 Малыш на драйве

22:00 Регби. Сальто-мортале

23:00 Регби. Черт с тобой

00:00 Двадцать одно

02:25 Двойной просчет

04:00 Воронины. Сезон 11. 9-я - 11-я серии



Матч ТВ



04:10 Нас не стереть!

05:10 Несвободное падение. Елена Мухина

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - ФК «ПАРИ НН»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Застывшие депеши

15:00 Новости

15:05 Застывшие депеши

16:05 Все на Матч!

17:00 Новости

17:05 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Ж. Розенстрайк

18:00 Нас не стереть!

19:35 Специальный репортаж

19:55 Новости

20:00 Все на Матч!

20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Англия - Сербия. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:30 Есть тема!

23:50 Karate Combat-2022. Эпизод 1

01:25 Второе дыхание. Дмитрий Саутин

01:55 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Атланта Стим»

02:50 Андрей Аршавин меняет профессию

03:15 Диалоги о рыбалке

03:40 Самые сильные

04:05 Нас не стереть!



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 По долгу службы

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Приказано уничтожить

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:40 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



04:50 Неизвестная война. Великая Отечественная

08:00 Новости дня

08:05 Неизвестная война. Великая Отечественная

09:00 Новости дня

09:10 Неизвестная война. Великая Отечественная

10:00 Новости дня

10:10 Неизвестная война. Великая Отечественная

11:00 Новости дня

11:10 Неизвестная война. Великая Отечественная

12:00 Новости дня

13:00 Марафон-концерт «Я помню«

15:00 Новости дня

15:10 Неизвестная война. Великая Отечественная

16:00 Новости дня

16:10 Неизвестная война. Великая Отечественная

17:00 Новости дня

17:10 Неизвестная война. Великая Отечественная

18:00 Новости дня

18:15 Марафон-концерт «Я помню«

19:00 Новости дня

19:10 Неизвестная война. Великая Отечественная

20:00 Новости дня

20:10 Неизвестная война. Великая Отечественная

21:00 Новости дня

21:10 Неизвестная война. Великая Отечественная

21:55 Вечер памяти «В сердце матери»

23:30 Неизвестная война. Великая Отечественная

04:00 Не забывай. 1-я и 2-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



05:00 Фронт за линией фронта

07:50 Фронт в тылу врага

10:45 Спокойный день в конце войны

11:20 Батальоны просят огня. 1-я - 4-я серии

16:25 Они сражались за Родину

19:10 Возмездие

21:30 Битва за Москву

03:35 Трактир на Пятницкой



Время начала передач - московское.



















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