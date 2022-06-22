Программа передач ТВЦ на 22 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 22 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
22.06.2022
04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!
05:20 Мой герой. Виктор Салтыков
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. В бой идут одни старики
08:45 Женская версия. Ваше время и стекло. 1-я серия
09:35 Женская версия. Ваше время и стекло. 2-я серия
10:40 Евгений Весник. Обмануть судьбу
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 45-я серия
12:50 Академия. 46-я серия
13:45 Мой герой. Александр Лазарев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 5-я серия
16:05 Спецы. 6-я серия
17:00 Проклятые звёзды
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Женщина в беде 3. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 52-я серия
23:05 Прощание. Николай Крючков
23:50 События. 25-й час
00:20 Удар властью. Галина Старовойтова
01:00 Знак качества. Закуски
01:40 Остаться в Третьем рейхе. Лени Рифеншталь
02:25 Осторожно, мошенники! Строители-грабители
02:50 Петровка, 38
03:05 Женская версия. Ваше время и стекло. 1-я серия
03:50 Женская версия. Ваше время и стекло. 2-я серия
04:45 Евгений Весник. Обмануть судьбу
В программе передач возможны изменения.