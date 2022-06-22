Программа передач ТВЦ на 22 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 22 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



22.06.2022



04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!

05:20 Мой герой. Виктор Салтыков

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. В бой идут одни старики

08:45 Женская версия. Ваше время и стекло. 1-я серия

09:35 Женская версия. Ваше время и стекло. 2-я серия

10:40 Евгений Весник. Обмануть судьбу

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 45-я серия

12:50 Академия. 46-я серия

13:45 Мой герой. Александр Лазарев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 5-я серия

16:05 Спецы. 6-я серия

17:00 Проклятые звёзды

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Женщина в беде 3. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 52-я серия

23:05 Прощание. Николай Крючков

23:50 События. 25-й час

00:20 Удар властью. Галина Старовойтова

01:00 Знак качества. Закуски

01:40 Остаться в Третьем рейхе. Лени Рифеншталь

02:25 Осторожно, мошенники! Строители-грабители

02:50 Петровка, 38

03:05 Женская версия. Ваше время и стекло. 1-я серия

03:50 Женская версия. Ваше время и стекло. 2-я серия

04:45 Евгений Весник. Обмануть судьбу



В программе передач возможны изменения.