Программа передач НТВ на 22 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 22 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



22.06.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-8. «Ответный удар», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Учебка для киллеров», 2-я серия. «Свободный дрейф», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Учебка для киллеров», 2-я серия. «Свободный дрейф», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Две мамы и один папа?

19:00 Сегодня

20:00 Под защитой. 7-я - 9-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Брестская крепость

01:05 Поиск

01:50 Семь пар нечистых

03:10 Их нравы

03:30 Шаман. Новая угроза. «Шаман, шаман», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа



В программе передач возможны изменения.