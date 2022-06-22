Программа передач НТВ на 22 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 22 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
22.06.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-8. «Ответный удар», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Учебка для киллеров», 2-я серия. «Свободный дрейф», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Учебка для киллеров», 2-я серия. «Свободный дрейф», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Две мамы и один папа?
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 7-я - 9-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Брестская крепость
01:05 Поиск
01:50 Семь пар нечистых
03:10 Их нравы
03:30 Шаман. Новая угроза. «Шаман, шаман», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа
В программе передач возможны изменения.