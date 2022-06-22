Программа передач Пятого канала на 22 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 22 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
22.06.2022
05:00 Известия
05:25 Живая история. Ленинградские истории. Ладога
05:50 Блокада. 1-я серия - «Лужский рубеж»
07:45 Блокада. «Пулковский меридиан», 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Блокада. «Пулковский меридиан«, 2-я серия
09:50 Блокада. 3-я серия - «Ленинградский метроном»
11:50 Блокада. 4-я серия - «Операция «Искра»
13:00 Известия
13:30 Блокада. 4-я серия - «Операция «Искра»
13:40 Орден. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Операция «Данаец»
18:55 Морские дьяволы-3. Черный ящик
19:55 След. Уроки ненависти
20:50 След. Синяя борода
21:30 След. Полиграф
22:20 След. Долг платежом красен
23:10 Свои-3. Незаконченный романс
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Охотники за удачей
01:20 След. Страх оценки
02:05 След. Ведьмино зелье
02:45 След. Ангел тьмы
03:25 Детективы. Пропала мама, кот и собака
03:55 Детективы. Восемнадцать плюс
04:25 Детективы. Дурная дача
В программе передач возможны изменения.