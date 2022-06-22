Программа передач Домашний на 22 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 22 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
22.06.2022
02:45 Давай разведёмся!
05:15 Пять ужинов
05:30 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Последствия вечеринки». «Ревнивая жена»
13:35 Порча. Мужнина порча
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Слепая любовь
15:15 Какой она была. 1-я - 4-я серии
19:00 Бедная Саша. 9-я - 12-я серии
22:35 Порча. Мужнина порча
23:10 Знахарка
23:45 Верну любимого. Слепая любовь
00:20 Понять. Простить. «Последствия вечеринки». «Ревнивая жена»
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
04:40 6 кадров
В телепрограмме возможны изменения.