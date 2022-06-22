Программа передач Домашний на 22 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 22 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



22.06.2022



02:45 Давай разведёмся!

05:15 Пять ужинов

05:30 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Последствия вечеринки». «Ревнивая жена»

13:35 Порча. Мужнина порча

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Слепая любовь

15:15 Какой она была. 1-я - 4-я серии

19:00 Бедная Саша. 9-я - 12-я серии

22:35 Порча. Мужнина порча

23:10 Знахарка

23:45 Верну любимого. Слепая любовь

00:20 Понять. Простить. «Последствия вечеринки». «Ревнивая жена»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

04:40 6 кадров



В телепрограмме возможны изменения.