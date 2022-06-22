Программа передач Матч ТВ на 22 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 22 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
22.06.2022
04:10 Нас не стереть!
05:10 Несвободное падение. Елена Мухина
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - ФК «ПАРИ НН»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Застывшие депеши
15:00 Новости
15:05 Застывшие депеши
16:05 Все на Матч!
17:00 Новости
17:05 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Ж. Розенстрайк
18:00 Нас не стереть!
19:35 Специальный репортаж
19:55 Новости
20:00 Все на Матч!
20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Англия - Сербия. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:30 Есть тема!
23:50 Karate Combat-2022. Эпизод 1
01:25 Второе дыхание. Дмитрий Саутин
01:55 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Атланта Стим»
02:50 Андрей Аршавин меняет профессию
03:15 Диалоги о рыбалке
03:40 Самые сильные
04:05 Нас не стереть!
В программе передач возможны изменения.