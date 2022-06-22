Программа передач Матч ТВ на 22 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 22 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



22.06.2022



04:10 Нас не стереть!

05:10 Несвободное падение. Елена Мухина

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - ФК «ПАРИ НН»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Застывшие депеши

15:00 Новости

15:05 Застывшие депеши

16:05 Все на Матч!

17:00 Новости

17:05 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Ж. Розенстрайк

18:00 Нас не стереть!

19:35 Специальный репортаж

19:55 Новости

20:00 Все на Матч!

20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Англия - Сербия. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:30 Есть тема!

23:50 Karate Combat-2022. Эпизод 1

01:25 Второе дыхание. Дмитрий Саутин

01:55 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Атланта Стим»

02:50 Андрей Аршавин меняет профессию

03:15 Диалоги о рыбалке

03:40 Самые сильные

04:05 Нас не стереть!



В программе передач возможны изменения.