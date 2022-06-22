Программа передач канала Звезда на 22 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 22 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
22.06.2022
04:50 Неизвестная война. Великая Отечественная
08:00 Новости дня
08:05 Неизвестная война. Великая Отечественная
09:00 Новости дня
09:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
10:00 Новости дня
10:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
11:00 Новости дня
11:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
12:00 Новости дня
13:00 Марафон-концерт «Я помню«
15:00 Новости дня
15:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
16:00 Новости дня
16:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
17:00 Новости дня
17:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
18:00 Новости дня
18:15 Марафон-концерт «Я помню«
19:00 Новости дня
19:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
20:00 Новости дня
20:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
21:00 Новости дня
21:10 Неизвестная война. Великая Отечественная
21:55 Вечер памяти «В сердце матери»
23:30 Неизвестная война. Великая Отечественная
04:00 Не забывай. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.