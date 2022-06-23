Телепрограмма ТВ России на четверг 23 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 23 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 23.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Заключение». 8-я серия
22:40 Крепость. 3-я и 4-я серии
00:30 Невский пятачок. Последний свидетель
01:25 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока
00:55 Мы из будущего
03:10 Мы из будущего 2
ТВЦ
04:45 Евгений Весник. Обмануть судьбу
05:20 Мой герой. Александр Лазарев
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Афоня
08:40 Женская версия. Романтик из СССР. 1-я серия
09:35 Женская версия. Романтик из СССР. 2-я серия
10:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 47-я серия
12:55 Академия. 48-я серия
13:40 Мой герой. Александр Любимов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 7-я серия
16:00 Спецы. 8-я серия
17:00 Тайные дети звёзд
17:50 События
18:15 Женщина в беде 4. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звезды-фронтовики
23:05 Актёрские драмы. Печки-лавочки
23:50 События. 25-й час
00:20 Удар властью. Иван Рыбкин
01:05 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер
01:45 Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел
02:25 Осторожно, мошенники! Дело «труба»
02:50 Петровка, 38
03:05 Женская версия. Романтик из СССР. 1-я серия
03:50 Женская версия. Романтик из СССР. 2-я серия
04:45 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Варя выходит замуж
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии. «Контрабандный товар», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии. «Контрабандный товар», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сын на миллион?
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 10-я - 12-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:25 ЧП. Расследование
23:55 Поздняков
00:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет будут рождаться только здоровые дети
01:05 Пёс-2. Плохая примета
02:00 Пёс-2. Любовница
02:55 Их нравы
03:10 Дикий. Сезон 1. Ссылка
03:55 Дикий. Сезон 1. Сухари из Амстердама
04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Орден. 1-я - 4-я серии
08:30 Ветеран. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Ветеран. 1-я - 4-я серии
12:40 Операция Дезертир. 1-я серия
13:00 Известия
13:30 Операция Дезертир. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Газовый синдром
19:00 Морские дьяволы-3. Второе дыхание
20:00 След. Неформалка
20:50 След. Все решает фортуна
21:35 След. Любовь без выхода
22:20 След. Ноу-хау
23:10 Свои-3. Подозревается труп
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Кровь от крови
01:20 След. Библиотечное дело
02:05 След. Яблочкин раздора
02:45 След. Игра с сердцем
03:20 Детективы. Травма
03:55 Детективы. Отцовская доля
04:30 Детективы. Хрупкое счастье
Домашний
05:00 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «В погоне за мечтой«. «Курьер из прошлого»
13:00 Порча. Проклятая монета
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Любит - не любит
14:40 Подари мне жизнь. 1-я - 4-я серии
19:00 Бедная Саша. 13-я - 16-я серии
22:15 Порча. Проклятая монета
22:50 Знахарка
23:25 Верну любимого. Любит - не любит
00:00 Понять. Простить. «В погоне за мечтой«. «Курьер из прошлого»
01:00 Тест на отцовство
02:45 Давай разведёмся!
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 62-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 509-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 256-я серия
09:30 Универ. 257-я серия
10:00 Универ. Сезон 7. 258-я - 263-я серии
13:00 СашаТаня. 99-я - 108-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. 5-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. 6-я серия
20:00 Детективное агентство Мухича. 4-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 5-я серия
21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 20-я серия
21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 22-я серия
22:00 Жуки. 11-я серия
22:30 Жуки. 12-я серия
23:00 Великолепная семерка
01:35 Отпетые мошенники
03:20 Импровизация. Сезон 4. 106-я серия
04:10 Comedy Баттл. 23-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»
СТС
04:45 Воронины. Сезон 11. 11-я серия
05:10 Воронины. Сезон 11. 12-я серия
05:30 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия
06:05 Три кота. Музыкальные инструменты
06:10 Три кота. Зарядка с Коржиком
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 10. 6-я серия
09:35 ПроСТО кухня. Сезон 8. 2-я серия
10:05 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики
10:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 14-я - 21-я серии
14:40 Двадцать одно
17:10 Иллюзия обмана
19:25 Иллюзия обмана 2
22:00 Регби. Счастливый билет
23:00 Регби. Ради команды
00:05 Профессионал
02:15 Воронины. Сезон 11. 11-я - 18-я серии
Матч ТВ
04:05 Нас не стереть!
05:20 Специальный репортаж
05:35 Неизведанная хоккейная Россия
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Клянемся защищать
14:55 Новости
15:00 Клянемся защищать
16:50 Новости
16:55 Клянемся защищать
17:50 Матч! Парад
18:50 Все на Матч!
19:55 Новости
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания)
22:15 Все на Матч!
22:55 Есть тема!
23:15 Karate Combat-2022. Эпизод 2
00:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок
01:20 Второе дыхание. Валерий Минько
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен»
02:50 Андрей Аршавин меняет профессию
03:15 Диалоги о рыбалке
03:45 Самые сильные
04:10 Смешанные единоборства. ACA. А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 Новости
07:05 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Я иду искать
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Уйти красиво
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:40 Документальный проект
Звезда
04:00 Не забывай. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Семнадцать мгновений весны. 6-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:10 Специальный репортаж
15:10 День Победы. Противостояние
15:50 Буду помнить
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Код доступа. Гаага. Приговор для трибунала
23:05 Сашка
00:40 Бессмертный гарнизон
02:15 Иди и смотри
04:35 В небе «Ночные ведьмы«
Мосфильм. Золотая коллекция
05:00 Тайны следствия-2. «Падение», 1-я и 2-я серии
06:20 Дело № 306
07:45 Летучий корабль
08:05 Лягушка-путешественница
08:25 Мойдодыр
08:45 Служили два товарища
10:30 Любовь и голуби
12:25 О бедном гусаре замолвите слово
15:25 Дачная поездка сержанта Цыбули
16:50 Дело № 306
18:10 Тайны следствия-2. «Марионетки», 1-я и 2-я серии
20:00 Чародеи
22:50 Эта веселая планета
00:30 Невероятные приключения итальянцев в России
02:10 Человек с бульвара Капуцинов
03:45 Старики-разбойники
Время начала передач - московское.