Телепрограмма ТВ России на четверг 23 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 23 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 23.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Заключение». 8-я серия

22:40 Крепость. 3-я и 4-я серии

00:30 Невский пятачок. Последний свидетель

01:25 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока

00:55 Мы из будущего

03:10 Мы из будущего 2



ТВЦ



04:45 Евгений Весник. Обмануть судьбу

05:20 Мой герой. Александр Лазарев

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Афоня

08:40 Женская версия. Романтик из СССР. 1-я серия

09:35 Женская версия. Романтик из СССР. 2-я серия

10:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 47-я серия

12:55 Академия. 48-я серия

13:40 Мой герой. Александр Любимов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 7-я серия

16:00 Спецы. 8-я серия

17:00 Тайные дети звёзд

17:50 События

18:15 Женщина в беде 4. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звезды-фронтовики

23:05 Актёрские драмы. Печки-лавочки

23:50 События. 25-й час

00:20 Удар властью. Иван Рыбкин

01:05 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер

01:45 Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел

02:25 Осторожно, мошенники! Дело «труба»

02:50 Петровка, 38

03:05 Женская версия. Романтик из СССР. 1-я серия

03:50 Женская версия. Романтик из СССР. 2-я серия

04:45 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Варя выходит замуж

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии. «Контрабандный товар», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии. «Контрабандный товар», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сын на миллион?

19:00 Сегодня

20:00 Под защитой. 10-я - 12-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:25 ЧП. Расследование

23:55 Поздняков

00:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет будут рождаться только здоровые дети

01:05 Пёс-2. Плохая примета

02:00 Пёс-2. Любовница

02:55 Их нравы

03:10 Дикий. Сезон 1. Ссылка

03:55 Дикий. Сезон 1. Сухари из Амстердама

04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Орден. 1-я - 4-я серии

08:30 Ветеран. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Ветеран. 1-я - 4-я серии

12:40 Операция Дезертир. 1-я серия

13:00 Известия

13:30 Операция Дезертир. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Газовый синдром

19:00 Морские дьяволы-3. Второе дыхание

20:00 След. Неформалка

20:50 След. Все решает фортуна

21:35 След. Любовь без выхода

22:20 След. Ноу-хау

23:10 Свои-3. Подозревается труп

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Кровь от крови

01:20 След. Библиотечное дело

02:05 След. Яблочкин раздора

02:45 След. Игра с сердцем

03:20 Детективы. Травма

03:55 Детективы. Отцовская доля

04:30 Детективы. Хрупкое счастье



Домашний



05:00 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «В погоне за мечтой«. «Курьер из прошлого»

13:00 Порча. Проклятая монета

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Любит - не любит

14:40 Подари мне жизнь. 1-я - 4-я серии

19:00 Бедная Саша. 13-я - 16-я серии

22:15 Порча. Проклятая монета

22:50 Знахарка

23:25 Верну любимого. Любит - не любит

00:00 Понять. Простить. «В погоне за мечтой«. «Курьер из прошлого»

01:00 Тест на отцовство

02:45 Давай разведёмся!



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 62-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 509-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 256-я серия

09:30 Универ. 257-я серия

10:00 Универ. Сезон 7. 258-я - 263-я серии

13:00 СашаТаня. 99-я - 108-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. 5-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. 6-я серия

20:00 Детективное агентство Мухича. 4-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 5-я серия

21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 20-я серия

21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 22-я серия

22:00 Жуки. 11-я серия

22:30 Жуки. 12-я серия

23:00 Великолепная семерка

01:35 Отпетые мошенники

03:20 Импровизация. Сезон 4. 106-я серия

04:10 Comedy Баттл. 23-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»



СТС



04:45 Воронины. Сезон 11. 11-я серия

05:10 Воронины. Сезон 11. 12-я серия

05:30 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия

06:05 Три кота. Музыкальные инструменты

06:10 Три кота. Зарядка с Коржиком

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 10. 6-я серия

09:35 ПроСТО кухня. Сезон 8. 2-я серия

10:05 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики

10:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 14-я - 21-я серии

14:40 Двадцать одно

17:10 Иллюзия обмана

19:25 Иллюзия обмана 2

22:00 Регби. Счастливый билет

23:00 Регби. Ради команды

00:05 Профессионал

02:15 Воронины. Сезон 11. 11-я - 18-я серии



Матч ТВ



04:05 Нас не стереть!

05:20 Специальный репортаж

05:35 Неизведанная хоккейная Россия

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Клянемся защищать

14:55 Новости

15:00 Клянемся защищать

16:50 Новости

16:55 Клянемся защищать

17:50 Матч! Парад

18:50 Все на Матч!

19:55 Новости

20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания)

22:15 Все на Матч!

22:55 Есть тема!

23:15 Karate Combat-2022. Эпизод 2

00:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок

01:20 Второе дыхание. Валерий Минько

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен»

02:50 Андрей Аршавин меняет профессию

03:15 Диалоги о рыбалке

03:45 Самые сильные

04:10 Смешанные единоборства. ACA. А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 Новости

07:05 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Я иду искать

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Уйти красиво

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:40 Документальный проект



Звезда



04:00 Не забывай. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Семнадцать мгновений весны. 6-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:10 Специальный репортаж

15:10 День Победы. Противостояние

15:50 Буду помнить

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Код доступа. Гаага. Приговор для трибунала

23:05 Сашка

00:40 Бессмертный гарнизон

02:15 Иди и смотри

04:35 В небе «Ночные ведьмы«



Мосфильм. Золотая коллекция



05:00 Тайны следствия-2. «Падение», 1-я и 2-я серии

06:20 Дело № 306

07:45 Летучий корабль

08:05 Лягушка-путешественница

08:25 Мойдодыр

08:45 Служили два товарища

10:30 Любовь и голуби

12:25 О бедном гусаре замолвите слово

15:25 Дачная поездка сержанта Цыбули

16:50 Дело № 306

18:10 Тайны следствия-2. «Марионетки», 1-я и 2-я серии

20:00 Чародеи

22:50 Эта веселая планета

00:30 Невероятные приключения итальянцев в России

02:10 Человек с бульвара Капуцинов

03:45 Старики-разбойники



Время начала передач - московское.



















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