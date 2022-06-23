Программа передач ТВЦ на 23 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 23 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
23.06.2022
04:45 Евгений Весник. Обмануть судьбу
05:20 Мой герой. Александр Лазарев
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Афоня
08:40 Женская версия. Романтик из СССР. 1-я серия
09:35 Женская версия. Романтик из СССР. 2-я серия
10:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 47-я серия
12:55 Академия. 48-я серия
13:40 Мой герой. Александр Любимов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 7-я серия
16:00 Спецы. 8-я серия
17:00 Тайные дети звёзд
17:50 События
18:15 Женщина в беде 4. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звезды-фронтовики
23:05 Актёрские драмы. Печки-лавочки
23:50 События. 25-й час
00:20 Удар властью. Иван Рыбкин
01:05 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер
01:45 Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел
02:25 Осторожно, мошенники! Дело «труба»
02:50 Петровка, 38
03:05 Женская версия. Романтик из СССР. 1-я серия
03:50 Женская версия. Романтик из СССР. 2-я серия
04:45 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой
В программе передач возможны изменения.