Программа передач ТВЦ на 23 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 23 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



23.06.2022



04:45 Евгений Весник. Обмануть судьбу

05:20 Мой герой. Александр Лазарев

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Афоня

08:40 Женская версия. Романтик из СССР. 1-я серия

09:35 Женская версия. Романтик из СССР. 2-я серия

10:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 47-я серия

12:55 Академия. 48-я серия

13:40 Мой герой. Александр Любимов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 7-я серия

16:00 Спецы. 8-я серия

17:00 Тайные дети звёзд

17:50 События

18:15 Женщина в беде 4. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звезды-фронтовики

23:05 Актёрские драмы. Печки-лавочки

23:50 События. 25-й час

00:20 Удар властью. Иван Рыбкин

01:05 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер

01:45 Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел

02:25 Осторожно, мошенники! Дело «труба»

02:50 Петровка, 38

03:05 Женская версия. Романтик из СССР. 1-я серия

03:50 Женская версия. Романтик из СССР. 2-я серия

04:45 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой



В программе передач возможны изменения.