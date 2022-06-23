Программа передач НТВ на 23 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 23 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



23.06.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Варя выходит замуж

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии. «Контрабандный товар», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии. «Контрабандный товар», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сын на миллион?

19:00 Сегодня

20:00 Под защитой. 10-я - 12-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:25 ЧП. Расследование

23:55 Поздняков

00:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет будут рождаться только здоровые дети

01:05 Пёс-2. Плохая примета

02:00 Пёс-2. Любовница

02:55 Их нравы

03:10 Дикий. Сезон 1. Ссылка

03:55 Дикий. Сезон 1. Сухари из Амстердама

04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний



В программе передач возможны изменения.