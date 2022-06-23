Программа передач НТВ на 23 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 23 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
23.06.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Варя выходит замуж
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии. «Контрабандный товар», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии. «Контрабандный товар», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сын на миллион?
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 10-я - 12-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:25 ЧП. Расследование
23:55 Поздняков
00:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет будут рождаться только здоровые дети
01:05 Пёс-2. Плохая примета
02:00 Пёс-2. Любовница
02:55 Их нравы
03:10 Дикий. Сезон 1. Ссылка
03:55 Дикий. Сезон 1. Сухари из Амстердама
04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний
В программе передач возможны изменения.