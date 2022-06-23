Программа передач Пятого канала на 23 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 23 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



23.06.2022



05:00 Известия

05:25 Орден. 1-я - 4-я серии

08:30 Ветеран. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Ветеран. 1-я - 4-я серии

12:40 Операция Дезертир. 1-я серия

13:00 Известия

13:30 Операция Дезертир. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Газовый синдром

19:00 Морские дьяволы-3. Второе дыхание

20:00 След. Неформалка

20:50 След. Все решает фортуна

21:35 След. Любовь без выхода

22:20 След. Ноу-хау

23:10 Свои-3. Подозревается труп

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Кровь от крови

01:20 След. Библиотечное дело

02:05 След. Яблочкин раздора

02:45 След. Игра с сердцем

03:20 Детективы. Травма

03:55 Детективы. Отцовская доля

04:30 Детективы. Хрупкое счастье



В программе передач возможны изменения.