Программа передач Пятого канала на 23 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 23 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
23.06.2022
05:00 Известия
05:25 Орден. 1-я - 4-я серии
08:30 Ветеран. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Ветеран. 1-я - 4-я серии
12:40 Операция Дезертир. 1-я серия
13:00 Известия
13:30 Операция Дезертир. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Газовый синдром
19:00 Морские дьяволы-3. Второе дыхание
20:00 След. Неформалка
20:50 След. Все решает фортуна
21:35 След. Любовь без выхода
22:20 След. Ноу-хау
23:10 Свои-3. Подозревается труп
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Кровь от крови
01:20 След. Библиотечное дело
02:05 След. Яблочкин раздора
02:45 След. Игра с сердцем
03:20 Детективы. Травма
03:55 Детективы. Отцовская доля
04:30 Детективы. Хрупкое счастье
В программе передач возможны изменения.