Программа передач Домашний на 23 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 23 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



23.06.2022



05:00 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «В погоне за мечтой«. «Курьер из прошлого»

13:00 Порча. Проклятая монета

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Любит - не любит

14:40 Подари мне жизнь. 1-я - 4-я серии

19:00 Бедная Саша. 13-я - 16-я серии

22:15 Порча. Проклятая монета

22:50 Знахарка

23:25 Верну любимого. Любит - не любит

00:00 Понять. Простить. «В погоне за мечтой«. «Курьер из прошлого»

01:00 Тест на отцовство

02:45 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.