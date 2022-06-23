Программа передач Домашний на 23 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 23 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
23.06.2022
05:00 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «В погоне за мечтой«. «Курьер из прошлого»
13:00 Порча. Проклятая монета
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Любит - не любит
14:40 Подари мне жизнь. 1-я - 4-я серии
19:00 Бедная Саша. 13-я - 16-я серии
22:15 Порча. Проклятая монета
22:50 Знахарка
23:25 Верну любимого. Любит - не любит
00:00 Понять. Простить. «В погоне за мечтой«. «Курьер из прошлого»
01:00 Тест на отцовство
02:45 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.