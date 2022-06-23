Программа передач ТНТ на 23 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 23 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



23.06.2022



04:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 62-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 509-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 256-я серия

09:30 Универ. 257-я серия

10:00 Универ. Сезон 7. 258-я - 263-я серии

13:00 СашаТаня. 99-я - 108-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. 5-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. 6-я серия

20:00 Детективное агентство Мухича. 4-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 5-я серия

21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 20-я серия

21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 22-я серия

22:00 Жуки. 11-я серия

22:30 Жуки. 12-я серия

23:00 Великолепная семерка

01:35 Отпетые мошенники

03:20 Импровизация. Сезон 4. 106-я серия

04:10 Comedy Баттл. 23-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»



В программе передач возможны изменения.