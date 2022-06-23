Программа передач ТНТ на 23 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 23 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
23.06.2022
04:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 62-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 509-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 256-я серия
09:30 Универ. 257-я серия
10:00 Универ. Сезон 7. 258-я - 263-я серии
13:00 СашаТаня. 99-я - 108-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. 5-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. 6-я серия
20:00 Детективное агентство Мухича. 4-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 5-я серия
21:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 20-я серия
21:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 22-я серия
22:00 Жуки. 11-я серия
22:30 Жуки. 12-я серия
23:00 Великолепная семерка
01:35 Отпетые мошенники
03:20 Импровизация. Сезон 4. 106-я серия
04:10 Comedy Баттл. 23-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»
В программе передач возможны изменения.