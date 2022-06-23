Программа передач СТС на 23 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 23 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



23.06.2022



04:45 Воронины. Сезон 11. 11-я серия

05:10 Воронины. Сезон 11. 12-я серия

05:30 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия

06:05 Три кота. Музыкальные инструменты

06:10 Три кота. Зарядка с Коржиком

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 10. 6-я серия

09:35 ПроСТО кухня. Сезон 8. 2-я серия

10:05 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики

10:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 14-я - 21-я серии

14:40 Двадцать одно

17:10 Иллюзия обмана

19:25 Иллюзия обмана 2

22:00 Регби. Счастливый билет

23:00 Регби. Ради команды

00:05 Профессионал

02:15 Воронины. Сезон 11. 11-я - 18-я серии



В программе передач возможны изменения.