Программа передач СТС на 23 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 23 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
23.06.2022
04:45 Воронины. Сезон 11. 11-я серия
05:10 Воронины. Сезон 11. 12-я серия
05:30 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия
06:05 Три кота. Музыкальные инструменты
06:10 Три кота. Зарядка с Коржиком
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 10. 6-я серия
09:35 ПроСТО кухня. Сезон 8. 2-я серия
10:05 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики
10:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 14-я - 21-я серии
14:40 Двадцать одно
17:10 Иллюзия обмана
19:25 Иллюзия обмана 2
22:00 Регби. Счастливый билет
23:00 Регби. Ради команды
00:05 Профессионал
02:15 Воронины. Сезон 11. 11-я - 18-я серии
В программе передач возможны изменения.