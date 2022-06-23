Программа передач Матч ТВ на 23 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 23 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
23.06.2022
04:05 Нас не стереть!
05:20 Специальный репортаж
05:35 Неизведанная хоккейная Россия
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Клянемся защищать
14:55 Новости
15:00 Клянемся защищать
16:50 Новости
16:55 Клянемся защищать
17:50 Матч! Парад
18:50 Все на Матч!
19:55 Новости
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания)
22:15 Все на Матч!
22:55 Есть тема!
23:15 Karate Combat-2022. Эпизод 2
00:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок
01:20 Второе дыхание. Валерий Минько
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен»
02:50 Андрей Аршавин меняет профессию
03:15 Диалоги о рыбалке
03:45 Самые сильные
04:10 Смешанные единоборства. ACA. А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас
В программе передач возможны изменения.