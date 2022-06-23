Программа передач Матч ТВ на 23 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 23 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



23.06.2022



04:05 Нас не стереть!

05:20 Специальный репортаж

05:35 Неизведанная хоккейная Россия

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Клянемся защищать

14:55 Новости

15:00 Клянемся защищать

16:50 Новости

16:55 Клянемся защищать

17:50 Матч! Парад

18:50 Все на Матч!

19:55 Новости

20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания)

22:15 Все на Матч!

22:55 Есть тема!

23:15 Karate Combat-2022. Эпизод 2

00:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок

01:20 Второе дыхание. Валерий Минько

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен»

02:50 Андрей Аршавин меняет профессию

03:15 Диалоги о рыбалке

03:45 Самые сильные

04:10 Смешанные единоборства. ACA. А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас



В программе передач возможны изменения.