Программа передач канала Звезда на 23 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 23 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
23.06.2022
04:00 Не забывай. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Семнадцать мгновений весны. 6-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:10 Специальный репортаж
15:10 День Победы. Противостояние
15:50 Буду помнить
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Код доступа. Гаага. Приговор для трибунала
23:05 Сашка
00:40 Бессмертный гарнизон
02:15 Иди и смотри
04:35 В небе «Ночные ведьмы»
В программе передач возможны изменения.