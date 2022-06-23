Программа передач канала Звезда на 23 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 23 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



23.06.2022



04:00 Не забывай. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Семнадцать мгновений весны. 6-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:10 Специальный репортаж

15:10 День Победы. Противостояние

15:50 Буду помнить

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Код доступа. Гаага. Приговор для трибунала

23:05 Сашка

00:40 Бессмертный гарнизон

02:15 Иди и смотри

04:35 В небе «Ночные ведьмы»



В программе передач возможны изменения.