Программа передач Золотая коллекция на 23 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 23 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



23.06.2022



05:00 Тайны следствия-2. «Падение», 1-я и 2-я серии

06:20 Дело № 306

07:45 Летучий корабль

08:05 Лягушка-путешественница

08:25 Мойдодыр

08:45 Служили два товарища

10:30 Любовь и голуби

12:25 О бедном гусаре замолвите слово

15:25 Дачная поездка сержанта Цыбули

16:50 Дело № 306

18:10 Тайны следствия-2. «Марионетки», 1-я и 2-я серии

20:00 Чародеи

22:50 Эта веселая планета

00:30 Невероятные приключения итальянцев в России

02:10 Человек с бульвара Капуцинов

03:45 Старики-разбойники



В телепрограмме передач возможны изменения.