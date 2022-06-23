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Программа передач Золотая коллекция на 23 июня 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 23 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

23.06.2022

05:00 Тайны следствия-2. «Падение», 1-я и 2-я серии
06:20 Дело № 306
07:45 Летучий корабль
08:05 Лягушка-путешественница
08:25 Мойдодыр
08:45 Служили два товарища
10:30 Любовь и голуби
12:25 О бедном гусаре замолвите слово
15:25 Дачная поездка сержанта Цыбули
16:50 Дело № 306
18:10 Тайны следствия-2. «Марионетки», 1-я и 2-я серии
20:00 Чародеи
22:50 Эта веселая планета
00:30 Невероятные приключения итальянцев в России
02:10 Человек с бульвара Капуцинов
03:45 Старики-разбойники

В телепрограмме передач возможны изменения.









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