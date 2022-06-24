Программа передач Первого канала на 24 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 24 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



24.06.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний концерт

22:45 «Группа «Кино»-2021»

00:40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

01:05 Цой. Кино

01:50 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.