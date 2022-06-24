Программа передач Первого канала на 24 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 24 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
24.06.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний концерт
22:45 «Группа «Кино»-2021»
00:40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
01:05 Цой. Кино
01:50 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.