Программа передач Россия 1 на 24 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 24 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



24.06.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Тарас Бульба

00:00 Вести

00:40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

01:05 Одиночка

03:05 Плохая соседка



В программе передач возможны изменения.