Программа передач Россия 1 на 24 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 24 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
24.06.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Тарас Бульба
00:00 Вести
00:40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
01:05 Одиночка
03:05 Плохая соседка
В программе передач возможны изменения.