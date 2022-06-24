Программа передач ТВЦ на 24 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 24 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
24.06.2022
04:45 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой
05:20 Мой герой. Александр Любимов
06:00 Настроение
08:00 Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 49-я серия
12:50 Академия. 50-я серия
13:45 Мой герой. Андрей Рожков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Спецы. 9-я серия
16:05 Спецы. 10-я серия
17:00 Актёрские драмы. Роль как приговор
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Выстрел в спину. 1-я серия
19:10 Выстрел в спину. 2-я серия
20:10 Парижская тайна. 1-я серия
21:00 Парижская тайна. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Путевые заметки
00:30 Зорро
02:25 Три дня в Одессе
04:15 Петровка, 38
04:30 Застава в горах
В программе передач возможны изменения.