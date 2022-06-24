Программа передач ТВЦ на 24 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 24 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



24.06.2022



04:45 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой

05:20 Мой герой. Александр Любимов

06:00 Настроение

08:00 Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 49-я серия

12:50 Академия. 50-я серия

13:45 Мой герой. Андрей Рожков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Спецы. 9-я серия

16:05 Спецы. 10-я серия

17:00 Актёрские драмы. Роль как приговор

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Выстрел в спину. 1-я серия

19:10 Выстрел в спину. 2-я серия

20:10 Парижская тайна. 1-я серия

21:00 Парижская тайна. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Путевые заметки

00:30 Зорро

02:25 Три дня в Одессе

04:15 Петровка, 38

04:30 Застава в горах



В программе передач возможны изменения.