Программа передач НТВ на 24 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 24 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
24.06.2022
04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний
05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Последний бестселлер
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 2-я серия. «Стройка века», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 2-я серия. «Стройка века», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 13-я - 16-я серии
23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:40 Захар Прилепин. Уроки русского
02:05 Квартирный вопрос
02:55 Таинственная Россия
03:40 Дикий. Сезон 1. Красная ртуть
04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых
В программе передач возможны изменения.