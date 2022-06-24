Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач НТВ на 24 июня 2022 года


Телепрограмма НТВ на 24 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

24.06.2022

04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний
05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Последний бестселлер
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 2-я серия. «Стройка века», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 2-я серия. «Стройка века», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 13-я - 16-я серии
23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:40 Захар Прилепин. Уроки русского
02:05 Квартирный вопрос
02:55 Таинственная Россия
03:40 Дикий. Сезон 1. Красная ртуть
04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых

В программе передач возможны изменения.









  • Телепрограмма ТВ России на пятницу 24 июня 2022 года
  • Программа передач НТВ на 23 июня 2022 года
  • Программа передач НТВ на 22 июня 2022 года
  • Программа передач НТВ на 21 июня 2022 года
  • Программа передач НТВ на 20 июня 2022 года
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание финала Кубка Стэнли «Колорадо» - «Тампа-Бэй»

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Как улучшить работу мозга?

    Когнитивные функции

    Когнитивные функции - это функции нашего мозга, которые нужны для восприятия информации. С помощью этих функций мы познаем окружающий мир и взаимодействуем с ним.









    Сколько будем отдыхать на новогодние праздники в 2023 году
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    Погода в Москве на 24 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Какой праздник 24 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Гороскоп на 24 июня 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 24 июня 2022 года Водолей
    Гороскоп на 24 июня 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 24 июня 2022 года Козерог
    Гороскоп на 24 июня 2022 года Скорпион
    Гороскоп на 24 июня 2022 года Весы
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru