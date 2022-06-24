Программа передач НТВ на 24 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 24 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



24.06.2022



04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний

05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Последний бестселлер

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 2-я серия. «Стройка века», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 2-я серия. «Стройка века», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Под защитой. 13-я - 16-я серии

23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:40 Захар Прилепин. Уроки русского

02:05 Квартирный вопрос

02:55 Таинственная Россия

03:40 Дикий. Сезон 1. Красная ртуть

04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых



В программе передач возможны изменения.