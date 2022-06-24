Программа передач Пятого канала на 24 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 24 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



24.06.2022



05:00 Известия

05:35 Улицы разбитых фонарей 4. Долго и счастливо

06:25 Операция Дезертир. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Операция Дезертир. 3-я серия

10:00 Операция Дезертир. 4-я серия

11:00 Стражи Отчизны. Матрешки

12:05 Стражи Отчизны. Матрешки

13:00 Известия

13:30 Стражи Отчизны. Матрешки

13:40 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

14:35 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

15:30 Стражи Отчизны. Благо во смерть

16:25 Стражи Отчизны. Благо во смерть

17:30 Известия

18:00 След. Ябеда

18:50 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть

19:40 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть

20:25 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть

21:10 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть

22:00 Праздничное шоу «Алые паруса-2022»

01:00 Алые паруса

02:20 Михайло Ломоносов. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.