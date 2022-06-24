Программа передач Пятого канала на 24 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 24 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
24.06.2022
05:00 Известия
05:35 Улицы разбитых фонарей 4. Долго и счастливо
06:25 Операция Дезертир. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Операция Дезертир. 3-я серия
10:00 Операция Дезертир. 4-я серия
11:00 Стражи Отчизны. Матрешки
12:05 Стражи Отчизны. Матрешки
13:00 Известия
13:30 Стражи Отчизны. Матрешки
13:40 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
14:35 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
15:30 Стражи Отчизны. Благо во смерть
16:25 Стражи Отчизны. Благо во смерть
17:30 Известия
18:00 След. Ябеда
18:50 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть
19:40 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть
20:25 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть
21:10 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть
22:00 Праздничное шоу «Алые паруса-2022»
01:00 Алые паруса
02:20 Михайло Ломоносов. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.